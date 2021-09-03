 

«Газпром нефть» и «Совкомфлот» договорились о цифровизации арктических перевозок

03.09.2021, 16:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредседатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности мореплавания в арктической зоне России.

Согласно договору, «Газпром нефть» и «Совкомфлот» будут расширять применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой.

Танкеры «Совкомфлота», которые бесперебойно круглый год перевозят арктическую нефть с Приразломного и Новопортовского месторождений, уже используют первую в мире цифровую систему управления арктической логистикой «Капитан», разработанной «Газпром нефтью». Результат впечатляет: навигационная платформа позволила на 12% уменьшить удельные транспортные расходы за счет выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя судов, говорится в сообщении на сайте «Газпром нефти».

Второе направление совместной работы направлено на сохранение окружающей среды за счёт использования альтернативного, «зелёного» топлива. Декарбонизация морских перевозок будет осуществляться с помощью перехода на заправку судов сжиженным природным газом, водородом, аммиаком и метанолом. В рамках партнерства компании проведут тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах «Совкомфлота».

«Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с «Совкомфлотом», и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит еще более высокую экологичность морских перевозок в Арктике», – сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Заправлять суда природным газом будет «Дмитрий Менделеев – первый СПГ-бункеровщик в России», только что построенный «Газпром нефтью». Судно длинной 100 метров и шириной 19 метров, сможет перевозить до 5,8 тыс. кубометров и за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 будет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра.

«В среднесрочной перспективе сжиженный природный газ будет играть ключевую роль в декарбонизации морских перевозок. Благодаря своим высоким экологическим и эксплуатационным характеристикам, СПГ может занять существенную долю в структуре продаж судовых топлив в международном судоходстве. «Газпром нефть» успешно реализовав первой в РФ проект строительства СПГ-бункеровщика, фактически создала с нуля новый для страны рыночный сегмент судового газомоторного топлива. Уже в этом году мы приступим к коммерческим операциям с СПГ в Балтийском регионе», – сообщил замглавы правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.



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