Суд назначил наказание избившим музыканта группы «Машина времени»

Трое мужчин, избившие трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, приговорены к году лишения свободы каждый. Они были отпущены в зале суда, так как отбыли этот срок в СИЗО, сообщили в пресс-службе Хамовнического суда Москвы.

«Суд признал виновными Яна Панченко, Ивана Кириченко и Василия Волошина в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК России). Всем им назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии-поселении. По решению суда они были освобождены от отбытия наказания в связи с тем, что полностью отбыли его в следственном изоляторе, пока шло следствие и судебное разбирательство», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Отмечается, что согласно нынешнему законодательству, день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии-поселении.

В марте по подозрению в нападении на трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского были арестованы три человека.

Напомним, на Дитковского напали в феврале 2021 года. Сообщалось, что нападение произошло после того, как он ответил отказом на просьбу дать денег. Музыкант попал в больницу со сломанной лицевая костью. Напавших на него задержали. Они заявили, что хотели «проучить» трубача «за грубость».