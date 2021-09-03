В Госдуме призвали изучить данные о финансировании экстремистов в РФ иностранными посольствами

Опубликованные в Сети данные о причастности иностранных посольств в финансировании экстремизма в РФ заслуживают пристального внимания, сообщил глава думской комиссии по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

«В частности, необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

В опубликованных материалах идет речь о том, что оказывающие финансовую поддержку проектам Алексея Навального и зарегистрировавшиеся на сайте «Умного голосования» якобы являются россиянами, работающими в посольствах иностранных государств.

По этим данным, большинство из них якобы работает на Германию и США.