 

В Госдуме призвали изучить данные о финансировании экстремистов в РФ иностранными посольствами

03.09.2021, 16:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОпубликованные в Сети данные о причастности иностранных посольств в финансировании экстремизма в РФ заслуживают пристального внимания, сообщил глава думской комиссии по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

«В частности, необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

В опубликованных материалах идет речь о том, что оказывающие финансовую поддержку проектам Алексея Навального и зарегистрировавшиеся на сайте «Умного голосования» якобы являются россиянами, работающими в посольствах иностранных государств.

По этим данным, большинство из них якобы работает на Германию и США.



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