 

Из шести украинок первый круг парного разряда US Open преодолели четверо

03.09.2021, 16:04, Новости дня
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В одной паре на US Open играют только две украинки – Даяна Ястремская и Марта Костюк. Свой поединок они со счетом 3:6, 6:1, 6:3 выиграли у американок Хейли Баптист и Эммы Наварро.

Во второй круг парного разряда вышла и Ангелина Калинина, которая перед этим уступила во втором круге одиночного разряда турнира в США. Украинка в паре с Ренатой Ворачовой из Чехии в двух сетах – 7:6, 6:4 – обыграли американо-японский дуэт Кэйтлин Кристиан / Нао Хибино.

Также первый круг преодолела Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару из Румынии переиграли пару Сания Мирза (Индия) / Коко Вандевей (США): 4:6, 6:4, 6:3.

Катерина Бондаренко и Людмила Киченок, игравшие в парах соответственно с Анкитой Райной из Индии и Макото Ниномией из Японии, свои поединки проиграли, не выиграв ни одного сета: Киченок и Ниномия – Гретье Миннен и Элисон Ван Эйтванк (обе из Нидерландов) со счетом 3:6 и 4:6, а Бондаренко и Райна – Дарье Юрак из Хорватии и Андрее Клепач из Словении со счетом 1:6, 1:6.

Контекст:

US Open – один из четырех теннисных турниров Большого шлема. Его призовой фонд в 2021 году составляет рекордные $57,5 млн

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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