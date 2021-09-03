Гройсман объединяет свою партию с “Платформой общин”

Документ о стратегическом партнерстве подписали в Ивано-Франковске главы политсил – экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман и Олег Гончарук.

Цель партнерства – сотрудничество на региональном и общегосударственном уровне, представительство и защита интересов общин, совместное участие в следующей парламентской кампании.

“Среди приоритетных тем сотрудничества – исправление допущенных действующей властью ошибок в реформе децентрализации, продвижение идей поддержки общин”, – отметили в релизе.

Партии заявили о совместном участии в избирательных кампаниях всех уровней.

“Мы закладываем традицию объединения людей, которые знают свое дело и могут его делать. Настоящие лидеры с нами”, – заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что путь путь объединеных сил “будет достойным”.

“Когда мы впервые заявили о своей партии, о намерении идти на выборы, мы слышали много негатива и критики, но результат, как говорится, на табло. Мы поставили себе амбициозные цели и достигли их на местных выборах 2020 года. Мы готовы идти дальше”, – сказал Гончарук.

Контекст:

Всеукраинское объединение “Платформа общин” представлено в советах разных уровней Ивано-Франковской области.

Партия “Украинская стратегия” была создана в январе 2015 года.

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