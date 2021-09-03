 

«Коллеги просто обратились с просьбой»

03.09.2021, 15:54, Разное
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Путин заявил, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ему было бы жалко отпустить главу МИДа Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Госдуму после того, как пройдут выборы. Его слова приводит РБК.

«Жалко. Они на своем месте хорошо работают и коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили [федеральный] список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", оно реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей», — пояснил Путин.

Президент добавил, что Шойгу и Лавров должны будут сами решить, на каком посту продолжать работу после выборов.

«Единая Россия» определилась с первой пятеркой лидеров федерального списка партии в середине июня, ее объявил Путин. Помимо Лаврова и Шойгу в нее вошли главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.

Всероссийские выборы в Государственную Думу продлятся три дня — с 17 по 19 сентября. Они пройдут вместе с выборами региональных и муниципальных органов власти в РФ. На выборах кандидатов в Госдуму впервые будет использовано электронное голосование: по решению ЦИК, дистанционно проголосовать смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей.

Источник: Новая газета



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