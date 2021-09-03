Samsung представляет самый мощный в мире датчик для камеры смартфона

Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что корейская компания Samsung разрабатывает датчик изображения для видеокамер смартфонов, который позволит вести съемку с разрешением 200 Мп. Теперь они получили официальное подтверждение. Действительно, данный гигант индустрии готов выпускать самый мощный в мире датчик такого типа.

Устройство представлено вместе с менее мощным датчиком, который, однако, никак не назовешь слабым. Ведь ISOCELL GN5 рассчитан на 50 Мп, чего нет в большинстве мобильных устройств.

Эксперты называют тенденцию на рынке «гонкой пикселей». Откровенно говоря, не совсем понятно, кому со смартфона нужно делать такие огромные фотографии или видео для демонстрации на широких экранах кинотеатров.