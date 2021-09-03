 

Смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL переходят в аварийный режим и превращаются в кирпичи

03.09.2021, 15:48, Новости дня
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Со смартфонами Pixel возникли новые проблемы. Ранее, напомним, в сети появлялись сообщения о перегреве модели Pixel 5A. Теперь же оказалось, что Pixel 3 и Pixel 3 XL стали автоматически превращаться в кирпичи.

Гаджеты по непонятным причинам переходят в аварийный режим работы, о чем есть немало сообщений на форумах. В результате смартфоны фактически блокируются.

Эксперты в растерянности, так как обычно такие вещи происходят по вине самого пользователя, который неправильно работает с софтом или устанавливает на свой аппарат сомнительные приложения. Но ведь речь идет уже о массовом явлении. Значит, проблема все-таки системная, и виновником явно является производитель самого устройства или программного обеспечения к нему.



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