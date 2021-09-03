 

Наблюдатели, юристы, видеокамеры: кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов

03.09.2021, 15:34, Разное
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С 17 по 19 сентября в Москве пройдут выборы депутатов Государственной Думы, довыборы депутатов Мосгордумы и муниципального совета района Щукино. Граждане смогут проголосовать на избирательных участках или онлайн на портале mos.ru.

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве был создан в 2021-м Общественной палатой столицы. В феврале этого года начался набор желающих обеспечить прозрачные выборы в Корпус наблюдателей. Они будут следить за избирательным процессом на всех столичных участках.

На данный момент в Корпусе наблюдателей состоят 15 тысяч человек. 54,4% – люди в возрасте от 18 до 35 лет. 45% записавшихся в подразделение Общественной палаты работали наблюдателями раньше. Куратор Корпуса наблюдателей – заместитель руководителя Общественного штаба Вадим Ковалев.

“Видеонаблюдение упрощает, но не заменяет труд наблюдателей. Именно они первыми сообщают нам о всех подозрительных событиях, которые отличаются от обычного поведения на участке”, – рассказал руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов.

Наблюдатели проходят обучение по обновленной онлайн– и офлайн-программе. В числе педагогов – преподаватели Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (ВШЭ) и Московского городского университета управления правительства Москвы.

Кстати, впервые на сентябрьских выборах наблюдатели Общественной палаты будут использовать приложение “Мобильный наблюдатель”, с помощью которого они смогут быстро связываться со штабом и передавать данные. Также наблюдатели получат консультацию юристов ВШЭ по нетипичным ситуациям во время голосования.



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