В РФ решили внедрить биометрию в общественном транспорте к 2024 году

Во всем общественном транспорте в РФ к 2024 году будет применяться биометрия, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в РФ уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, в терминале С в «Шереметьево», открытом в июле, уже действует автоматизированная система паспортного контроля.

Ранее Минцифры сообщило, что в РФ планируется провести эксперимент по размещению биометрических данных россиянами в единую систему персональных данных. Биометрические данные будут размещать в единой информационной системе персональных данных.