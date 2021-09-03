 

В РФ решили внедрить биометрию в общественном транспорте к 2024 году

03.09.2021, 15:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВо всем общественном транспорте в РФ к 2024 году будет применяться биометрия, сообщил министр транспорта Виталий Савельев на марафоне «Новое знание».

«Мы собираемся к 2024 году в РФ уже создать возможность по биометрии, как по паспорту, вы будете пользоваться во всех общественных видах транспорта. По вашему лицу будут сканировать, будут узнавать, что это вы», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, в терминале С в «Шереметьево», открытом в июле, уже действует автоматизированная система паспортного контроля.

Ранее Минцифры сообщило, что в РФ планируется провести эксперимент по размещению биометрических данных россиянами в единую систему персональных данных. Биометрические данные будут размещать в единой информационной системе персональных данных.



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