В ЮАР оценили угрозу обнаруженного в стране нового штамма коронавируса

Выявленный ЮАР новый штамм коронавируса C.1.2, не представляет собой повышенной опасности для населения страны, сообщил министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

«Наши ученые пришли к выводу, что штамм C.1.2 не представляет сейчас угрозу. Штамм уже присутствует во всех девяти провинциях страны, однако в небольшом количестве. Пока нет причин дня беспокойства, однако специалисты внимательно отслеживают поведение нового варианта COVID-19», – передает слова главы южноафриканского ведомства ТАСС со ссылкой на новостной портал «Айуитнес».

Сейчас среди всех новых случаев заболевания коронавирусом в ЮАР 3% приходится на штамм C.1.2.

ЮАР находится на первом месте в Африке по числу инфицированных коронавирусом – 2 777 659, умерли 82 261 человек. В стране на текущий день сделано 13,1 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 6,3 млн человек или 10,8% населения ЮАР.

Ранее сообщалось, что в ЮАР выявлен новый штамм коронавируса C. 1.2, который имеет повышенную степень мутации.