Мнение: ЕДРО и выборы!



Ребят, вот мне говорят, что я топлю за ЕДРО. Но в этом году вообще ад какой-то на выборах. Их тупо нет! И дело не в том, что Лешку закрыли, это знаете, выбор для совсем уж дурачков, хотя Шендерович одобряет. А другие, что? Совсем расслабились? Тогда у меня другой вопрос – те, кто мне обличительные вещи пишет, вы что мне хотите сказать?

Лениво фотать и сканировать все ту чушь, что я вижу. Поэтому сами угадайте, про кого идет речь. Нам пишут:

1) Перемен! И чо? Вы поклонницы Цоя, барышни? Каких еще перемен вам надо? Вот серьезно? Что-то не меняется в стране? Хотите, как в позднем СССР или Штатах сегодня? Зачем вы написали типа умное слово, если про вас никто нихрена не знает?

2) На подъезде у меня красный плакатик смешного пухлого мальчика разместили. Там пара пунктов от души.

2.1) Увеличить налоги для богатых, уменьшить для бедных! Мальчик, а ты предупредил друга своего начальника, который бабло по офшорам ныкает? Ну, чтобы он успел еще больше заныкать?

2.2.) И как вы собираетесь национализировать нефтянку? Что вы врете-то?

3) По радио чувак орет: "Мы заморозим цены на годы!" – скажи, придурок, как ты это сделаешь? А если не сделаешь, что мы можем сделать с тобой?

4) Тут же другие фантастические говорят: "Мы отменим закон про иностранных агентов!". Ребят, они тратят на это деньги – на эту рекламу. Скажите честно, это прикол? А может сразу Крым вернете?

5) Другие смешные люди мыло выпустили под собственной политической наклейкой…. покажите мне тех, кто за них проголосует.

И на этом фоне ЕДРО тупо рассказывает: 1) дороги, 2) маткапитал, 3) больницы и т.д. и т.п. Лавров, Шойгу – надежно, круто, честно.

Нет дешевого популизма, когда с красного плакатика орет лозунг "Нет альтернативы другому протесту!". Вы там охренели, не? Навальный сел, но УГ его живет? На вас же клейма ставить негде!

У меня почти нет претензий только к ВВЖ. Он тупо троллит мудаков. Весь лозунг: "За меня!". Честно, красиво, типа, я на вас положил, но вы голосуйте – ибо знаете, что будет.

И это все Путин, хотите мне сказать, виноват? В стране из серьезной политической силы – лишь ЕДРО. Остальные – имитируют деятельность и защищают интересы кого угодно, но не населения.

Но просто шоу кончилось. Есть власть, а есть… ну, вы поняли.

Счастья вам.

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