 

Дубинский, Рабинович и еще 10 нардепов пропустили 90% голосований парламента – КИУ

03.09.2021, 15:10, Новости дня
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Самые низкие показатели среди всех народных депутатов у представителя “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадима Столара, который за два года принял участие лишь в 2,5% голосований.

Степан Ивахив (группа “За майбутнє”) принял участие в 4% голосований, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 5%, Андрей Деркач (внефракционный), Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – 7%, Игорь Палица (группа “За майбутнє”), Александр Дубинский (внефракционный) и Дмитрий Шенцев (внефракционный) – 8%, Тарас Козак (ОПЗЖ) – 9%, Александр Герега (группа “За майбутнє”), Юлия Левочкина (ОПЗЖ), Александр Фельдман (ОПЗЖ) – 10%.

Среди фракций и групп Верховной Рады самые высокие показатели голосований у депутатов “Слуги народа” и “Европейской солидарности”. В среднем депутаты “Слуги народа” приняли участие в 84% голосований, депутаты ЕС – в 80%. Низкие показатели голосований у депутатов “Голоса” (74%), группы “Довіра” (71%) и ВО “Батьківщина” (63%).

Самые низкие результаты у депутатов группы “За майбутнє” и депутатов ОПЗЖ – 53% и 46% голосований соответственно.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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