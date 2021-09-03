В Украину идут первые заморозки – Укргидрометцентр

По данным синоптиков, погоду в стране 4–6 сентября будет определять мощный антициклон. В связи с этим существенных осадков не ожидается, однако по температурным показателям ночи и дни будут становиться значительно холоднее.

Завтра в Украине, кроме южной части страны, местами ожидается небольшой дождь. Температура ночью составит +7…+14 °С, днем – +13…+18 °С, на Закарпатье и в южных регионах +20…+25 °С.

“В последующие двое суток преимущественно без осадков, только в воскресенье днем в северных областях и Карпатах местами небольшой дождь; температура в большинстве областей ночью +2…+7 °С. 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…+3 °С! Днем +12…+18 °С; на Закарпатье и юге страны ночью +7…+12 °С, днем +16…+21 °С”, – говорится в сообщении.

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Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.

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