В Украине около 170 аварийных мостов – “Укравтодор”

По его словам, 75% мостов уже обследовали.

“169 сооружений из этих 75% находятся в пятом эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или выполнять реконструкцию”, – сказал Ивко.

Он напомнил, что сейчас в стадии строительсва находятся Запорожский, Кременчугский и Ямпольский мосты.

“Кременчугский мост – завершается стадия проектирования, экспертиза происходит. Строятся временные дороги, завозится арматура, строительные материалы. Ямпольский мост будет на границе между Украиной и Молдовой. Подготовительные работы начались, в следующем году планируем завершить их”, – сообщил чиновник.

В “Укравтодоре” отметили, что в 2020 году было восстановлено 4 тыс. км дорог государственного значения и 158 мостов. В 2021 году планируется восстановить 4,5 тыс. км дорог и около 200 мостов.

Контекст:

В Украине эксплуатируется 5887 мостов, из них 624 – путепроводы, в том числе 341 путепровод через железнодорожные пути. Наибольшее количество мостов было построено 40-60 лет назад. Об этом в августе 2018 года писала Liga.net.

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