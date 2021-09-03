В Минздраве назвали число случаев штамма “Дельта” в Украине

26 случаев подтверждено методом секвенирования. Остальные 829 случаев выявлены с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой было определено наличие мутации, характерной для “Дельта”-штамма.

В Минздраве отметили, что больше всего случаев штамма “Дельта” зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

В Волынской, Киевской и Донецкой областях – по 47 случаев. В Харьковской области – 45, в Винницкой и Луганской областях – по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях – по 39. В Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской – 25, во Львовской – 24. Почти одинаковое количество случаев в Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях.

В Минздраве добавили, что наименьшее количество случаев “Дельта”-штамма зафиксировано в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.

Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом “Дельта” наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

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