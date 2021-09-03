 

Индийская компания Reliance Jio выпустит самый дешевый в мире смартфон

03.09.2021, 14:54, Новости дня
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В Индии собираются выпустить самый дешевый в мире смартфон. Как заявили представители компании Reliance Jio, у гаджета будет не только минимальная цена, но и весьма привлекательное предложение по оплате в рассрочку.

Речь идет о давно известной маркетинговой политике, где при достаточном уровне качества основные преимущества «зашивают» в финансовый вопрос. В результате производители планирует продать 50 млн устройств всего за полгода.

Смартфон выдадут в магазине, если покупатель оплатит 10% его стоимости, а также согласится остаток со временем отдавать частями. Смартфон, который выйдет под названием JioPhone Next, будет поддерживать связь 4G. Гаджет относят к начальному уровню. А цена стартует с 68 американских долларов.



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