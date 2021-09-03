 

Компания Fujifilm представила новую модель беззеркальной камеры X-T30 II

03.09.2021, 14:54, Новости дня
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Компания Fujifilm огласила о скором выводе на рынок новой модели своей беззеркальной камеры X-T30 II. Как поясняет разработчик, новинка наследует уже известную версию X-T30, которая при небольших размерах и малом весе обладает отличными техническими данными.

В частности, новое устройство также получит скоростную автофокусировку. Качество полученного изображения получается очень высоким в абсолютном большинстве случаев.

В модели X-T30 II используется датчик X-Trans CMOS 4, обеспечивающий разрешение в 26,1 Мп. Также в устройство вмонтирован X-Processor 4, отвечающий за качество изображения. Разрешение картинки на увеличенном дисплее составляет 1,68 млн пикселей. Вес камеры – 378 г.



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