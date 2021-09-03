К журналисту применили силу на пресс-конференции КПРФ

Кузьмин аккредитовался на пресс-конференцию и пришел за 15 минут до начала мероприятия. Когда журналист занял место в зале, к нему подошли члены избирательного штаба Афонина и потребовали покинуть помещение.

Наличие журналистского удостоверения нападавших не смутило. Они заломили Кузьмину руки и вытолкали из зала. Насилие сопровождалось оскорблениями. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Кузьмин зафиксировал побои и написал заявление в полицию. Он обратился за помощью в Союз журналистов России.

Инцидентом занялся Центр юридической защиты Союза журналистов России, сообщает “Утро.ру”. “Мы в контакте с региональным союзом журналистов. Готовим обращение в МВД и прокуратуру”, – заявил председатель СЖР Владимир Соловьев.

Ранее президент Молодежного союза юристов Маргарита Пальцева обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ на предмет участия в коммерческой деятельности зарубежных компаний.