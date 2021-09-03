 

Памфилова: «В 2024 и 2030 можно обойтись и без выборов»

03.09.2021, 14:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не видит необходимости проведения президентских выборов в 2024 и 2030 годах в связи с высоким рейтингом действующего президента Владимира Путина.

Она напомнила о том, что в августе 2020 года в стране успешно завершилось всероссийское голосование по принятию по внесению изменений в Конституцию, которым было закреплено право действующего главы государства избираться на президентских выборах в 2024 и 2030 годах.

«В ходе народного волеизъявления за возможность продлить полномочия президента проголосовало 77,92% избирателей при явке в 67,97%. Как мне кажется, это можно считать согласием граждан на продление срока полномочий главы государства ещё на 12 лет. Кроме того, это решение поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса и не расходовать средства социальных программ на и так формальную процедуру», – заключила она.

В завершении брифинга Памфилова добавила, что выражает исключительно собственное мнение, а окончательное решение по вопросу отмены президентских выборов 2024 и 2036 годов примет Конституционный суд. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Антошкина

11.06 / QAnon: где прячется Q и как метаданные изображений могут помочь его найти?

07.04 / Паслер сообщил о первом в РФ концессионном соглашении в сфере первичной медпомощи

24.06 / Диетологи назвали целебные свойства свёклы

29.07 / Чтобы снять новый клип, Анна Семенович голодала пять дней

10.06 / Экс-жена мужа Макеевой попросила не присылать ей скрины с высказываниями актрисы

15.05 / Сотрудников ФБК проверят на причастность к исчезновению Александра Мураховского

13.07 / Психологи доказали, что сторонники теорий заговоров переоценивают свое критическое мышление

30.07 / Параллельные миры. Случай со таинственной пассажиркой

22.06 / Врач-диетолог Королева рассказала, кому нельзя есть малину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика