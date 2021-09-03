Памфилова: «В 2024 и 2030 можно обойтись и без выборов»

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не видит необходимости проведения президентских выборов в 2024 и 2030 годах в связи с высоким рейтингом действующего президента Владимира Путина.

Она напомнила о том, что в августе 2020 года в стране успешно завершилось всероссийское голосование по принятию по внесению изменений в Конституцию, которым было закреплено право действующего главы государства избираться на президентских выборах в 2024 и 2030 годах.

«В ходе народного волеизъявления за возможность продлить полномочия президента проголосовало 77,92% избирателей при явке в 67,97%. Как мне кажется, это можно считать согласием граждан на продление срока полномочий главы государства ещё на 12 лет. Кроме того, это решение поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса и не расходовать средства социальных программ на и так формальную процедуру», – заключила она.

В завершении брифинга Памфилова добавила, что выражает исключительно собственное мнение, а окончательное решение по вопросу отмены президентских выборов 2024 и 2036 годов примет Конституционный суд.

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