 

Как японки умудряются сохранять свою молодость: они берут рисовую муку

03.09.2021, 14:28, Разное
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Не секрет, что японки даже в 70 лет выглядят изумительно. Помогают им сохранить молодость и красоту самые обычные средства. Просто нужно правильно их использовать. В этой статье мы предлагаем вашему вниманию рецепты чудесных масок из рисовой муки. Их регулярное использование станет хорошей альтернативой хирургическому вмешательству и уколам красоты.

Секреты японской косметики

Ни для кого не является секретом, что японская косметика обладает выраженным омолаживающим эффектом. Однако мало кто задумывается над тем, в чем же причина такого волшебного действия этой косметики. А секрет прост. В составе многих продуктов присутствует рисовая мука. Речь идет не только об уходовой косметике (масках, тониках. очищающих муссах и гелях), но и о декоративной косметике (пудре, румянах, тенях для век).

Воздействие на кожу

Чудесные свойства риса использовались азиатскими женщинами с древних времен. Даже японские императрицы не пренебрегали таким простым ингредиентом, ведь он оказывает отбеливающее, антиоксидантное и омолаживающее воздействие на кожу. Рис помогает убрать следы воспаления, пигментные пятна и возрастные изменения эпидермиса.

Как сделать домашнюю маску на основе рисовой муки

Рецепт такой маски очень прост. Если у вас нет дома и в магазинах готовой рисовой муки, не переживайте. Ее очень просто сделать самостоятельно. Достаточно перемолоть небольшое количество риса (любого, круглозерного или длиннозерного) в кофемолке.

Возьмите стакан объемом 200 миллилитров теплой (но не горячей) очищенной воды и две с половиной ст. ложки рисовой муки. Размешайте муку с водой до однородной консистенции.

Перелейте жидкость в небольшой ковш или кастрюльку и доведите до кипения, непрерывно помешивая. Жидкость очень быстро густеет. Старайтесь не переварить ее.

Дайте кашице чуть-чуть остыть и добавьте 10 капель витамина Е.

Также понадобится любое растительное масло, богатое витамином С. Это может быть облепиховое или смородиновое масло. При их отсутствии можно воспользоваться абсолютно любым маслом-основой (персиковым, виноградным или оливковым).

Масла возьмите 1 столовую ложку. Тщательно перемешайте смесь до однородной консистенции и нанесите на чистую кожу.

Эта маска очень проста в приготовлении. Она подходит для любых зон. Ее можно наносить даже на нежную кожу в области под глазами, на зону декольте и шею, на кисти рук.

Время воздействия маски составляет не менее пятнадцати минут, но при желании вы можете оставить ее на час и более. Смывать маску нужно теплой водой.

Другие средства с рисовой мукой

Можно приготовить рисовый компресс, а из остатков жидкости сделать лед. Для компресса 2-3 ст. ложки рисовой муки смешивают с 200 мл теплой воды. В этом растворе смачивают хлопчатобумажное полотенце и накладывают на лицо на 10-15 минут. Остатки жидкости можно заморозить и получившимся льдом протирать кожу.

Чтобы приготовить разглаживающую маску, одну столовую ложку рисовой муки смешивают с двумя столовыми ложками сметаны. Наносят средство на лицо. Через 20 минут смывают теплой водой и протирают кожу кубиком льда.

Чтобы приготовить подтягивающую маску, берут две чайные ложки муки из риса и смешивают с яичным белком. Наносят на лицо и подбородок. Через 10 минут смывают и протирают кубиком льда.



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