Девушке в Петербурге на спор прострелили лицо

В Петербурге девушке на спор выстрелили в лицо из пистолета, девушку удалось спасти, сейчас она находится в реанимации, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга, на съемной квартире, пишет 5-tv.ru.

Соседи по съемной квартире пили пиво на кухне и беседовали о том, кто будет убирать помещение, в какой-то момент подозреваемый из Архангельска взял с тумбы двухствольный пистолет соседа по квартире, который в этот момент дежурил.

Он направил оружие в сторону 19-летней девушки и сказал, что сможет в нее без труда выстрелить. Та усомнилась, и мужчина все же выстрелил ей в лицо.

Потерпевшей раздробило верхнюю челюсть, подозреваемый вызвал скорую помощь и полицию. Девушке провели экстренную операцию, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас она находится в реанимации.

По факту произошедшего проводится проверка, подозреваемый задержан, изъято оружие. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В октябре 2018 года сотрудник полиции в Дагестане расстрелял обойму и затем на спор выстрелил себе в голову, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.