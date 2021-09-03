Конгрессмены осудили Байдена за отказ от санкций против «Северного потока – 2»

Ряд конгрессменов США внесли в палату представителей конгресса резолюцию, в которой осуждаются решения президента Джо Байдена в сфере энергетической политики, включая отказ вводить санкции против трубопровода «Северный поток – 2», сообщил республиканец Боб Латта.

Как сообщается в резолюции, администрация Байдена ввела мораторий на аренду участков федеральных земель или вод для разработки запасов нефти и газа, но при этом призвала увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+ и отказалась вводить предусмотренные конгрессом санкции против «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

Кроме того, политики осудили решение президента отменить строительство трубопровода Keystone XL на границе США и Канады. Политики призвали администрацию «отказаться от затратной энергетической повестки, которая угрожает энергетической безопасности Америки и делает страну более зависимой от иностранных источников энергии». Резолюцию внесли более 20 политиков из штатов, Огайо, Луизиана, Оклахома и Техас.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Тем временем в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2».