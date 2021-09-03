 

Как приготовить бабагануш из баклажанов. Рецепт от Влада и Лилианы Ямы

03.09.2021, 14:16, Новости дня
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Для приготовления понадобится: 

400 г баклажанов;
3 зубчика чеснока;
3 ст. л. кунжутной пасты;
1 ч. л. копченой паприки;
3 ст. л. лимонного сока;
свежий кориандр, кедровый орех, соль, перец по вкусу

Баклажаны надо разрезать пополам, отрезать кончики, смазать растительным маслом и выложить на застеленный пергаментом противень. Выпекать овощи нужно в течение 40 минут при температуре 220 ºC. 

После запекания из баклажанов нужно извлечь мякоть, переложить в тарелку, добавить копченую паприку, лимонный сок, чеснок и кунжутную пасту, а после слегка измельчить все блендером, не стремясь к однородности массы. 

По словам супруги Влада Ямы, кунжутную пасту можно приготовить дома, поджарив слегка на сковородке кунжутные семена, а затем измельчить их в блендере.

ВИДЕОВидео: ТВІЙ ДЕНЬ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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