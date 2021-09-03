Фокус-группа

«Новая газета» передала в ЦИК запись секретного тренинга, на котором решалось, кто и с каким результатом победит на выборах в Подмосковье.

В распоряжении «Новой» оказалась аудиозапись совещания по «фальсификации выборов» в подмосковном Королеве. Татьяна Юрасова рассказывает о том, что мы узнали из записи: куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей.

2 сентября запись и официальный запрос редакции был передан в Центральную избирательную комиссию — мы ждем официальной реакции Эллы Памфиловой.

Петр Саруханов / «Новая газета»

— У нас будет понимание, что участки смотрят? — с тревогой в голосе спросил председатель одного из избиркомов, услышав, что видеотрансляция с избирательных участков Королева будет вестись постоянно, днем и ночью.

Кто-то высказал сомнение: как об этом узнаешь — в области тысячи участков. Скептика перебила женщина, проводящая инструктаж. «Я думаю, нам позвонят и скажут», — уверенно сказала она собравшимся на обучение руководителям УИК подмосковного Королева.

Она говорила о новшествах при проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму, об организации работы и среди прочего — о способах фальсификации и действиях, исключающих риск попасться на подлоге. «Главное — хладнокровие и спокойствие», — несколько раз повторила женщина, внушая присутствующим уверенность, что у нее всё под контролем.

Один из присутствующих сделал аудиозапись инструктажа и передал «Новой» с небольшой аннотацией. Три человека независимо друг от друга прослушали анонимную запись и по тембру, манере говорить и ряду характерных оборотов сделали предположение: голос «инструктора» показался им очень похожим на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой.

Жанна Прокофьева на одном из заседаний рабочей группы в Избиркоме Московской области

Последняя приехала в город «в обозе» бывшего мэра Реутова Александра Ходырева, когда тот нацелился на пост главы «космической столицы». И стала заниматься выборами: сначала как председатель территориального избиркома, а потом неофициально, как замглавы мэра, когда в январе 2017 года ее «ушли» из-за скандалов на выборах в Госдуму. Именно пользователь под ником «Жанна Прокофьева» руководил телеграм-чатом «Сентябрь 2019», где председатели участковых комиссий обсуждали фальсификации на выборах в городской совет осенью 2019 года.

На аудиозаписи гражданка с голосом, как можно предположить, похожим на голос Жанны Прокофьевой, рассказала, как избиркомы при поддержке администрации будут фальсифицировать выборы в пользу «Единой России» и какой результат должны получить. Для достижения его

она предложила технологию, против которой бессильно даже «умное голосование».

«Просьба правительства — всё сделать чисто»ПРОДОЛЖЕНИЕ

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