 

Оказалось, что на самом старте Windows 11 не будет поддерживать приложения для Android

03.09.2021, 14:00, Новости дня
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Компания Microsoft разочаровала пользователей заявлением о том, что в первое время после выхода Windows 11 не будет поддерживать приложения, созданные под Android.

Напомним, что одиннадцатая Windows должна выйти в полноценном варианте 5 октября текущего года. Однако данная операционка уже несколько месяцев как доступна в бета-версии. И там также нет поддержки приложений Android.

Данная возможность обязательно появится позже, поясняют эксперты. Наверняка Microsoft обеспечит ее с одним из больших обновлений, которые будут выходить в конце текущего или начале будущего года. Скорее всего, для этого понадобится несколько месяцев, предполагают эксперты. Поэтому появление такого апдейта более вероятно в первой половине 2022 года.



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