До конца года Samsung выпустит 7,2 млн складных смартфонов

Аналитики прогнозируют, что Samsung до конца года выпустит 7,2 млн складных смартфонов. На самой южнокорейской компании подтверждают реальность этих данных.

Ранее считалось, что объемы выпуска данного вида продукции будут скромнее. Но история продаж последних месяцев показывает, что спрос оказался выше ожидаемого. В частности, большим успехом пользуются такие модели, как Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Напомним, что за весь прошлый год Samsung сумел продать только 2,5 млн складных мобильных устройств. На рынке такие смартфоны были еще непроверенными новинками, отмечают эксперты. Да и технологии производства гибких экранов требовали больших расходов, чем сейчас. В данный момент на упомянутые модели только предзаказов оформлено на 920 тыс. единиц.