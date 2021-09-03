 

MSNBC – не верите в науку, поверьте своим глазам — пожары и наводнения свидетельствуют о климатическом кризисе

03.09.2021, 13:54, Новости дня
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Остатки урагана «Ида» в виде рекордных дождей привели к затоплению Нью-Йорка. В то же время крупный лесной пожар «Калдор», который уже уничтожил не менее 700 домов, продолжает бушевать в Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом призвал скептиков признать, что это буйство стихии является подтверждением глобального изменения климата, передаёт MSNBC.

И прежде чем мы расстанемся, небольшое напоминание о силе природы. Здесь, в Нью-Йорке, остатки урагана «Ида» разрушают инфраструктуру города. Несколько минут назад мэр Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение из-за рекордного дождя. По данным национальной метеорологической службы, сегодня вечером всего за один час выпало три дюйма осадков.

Большинство линий метро были закрыты, здания по всему району затопило, а улицы стали непроходимыми. Представители службы экстренной помощи здесь, в Нью-Йорке, также подтверждают, что сегодня вечером они получат звонки со всех уголков города от людей, которых необходимо спасти от повышения уровня воды.

Сегодня ночью в Северной Калифорнии не утихает огромный пожар «Калдор». К настоящему моменту он выжег более 200 тысяч акров в альпийском регионе, расположенном между Калифорнией и Невадой, и разрушил не менее 700 домов. Более 53 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Под угрозой находятся 34 тысячи зданий и жилых домов. В то время как пожарные пытаются не дать пламени добраться до густонаселённых районов вокруг озера Тахо, им приходится одновременно сталкиваться с вызовами природы и с пандемией.

Согласно прогнозам, сегодня ночью сильные порывы ветра достигают скорости до 45 миль в час. Одной из ударных групп, борющихся с огнём, теперь приходится иметь дело со вспышкой COVID. Горнолыжные курорты в этом районе используют снегоуборочные машины в попытке потушить тлеющие угли, которые вызывают новые пожары.

Сегодня вечером губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом дал интервью нашему коллеге с NBC News Стиву Паттерсону. Он поднял вопрос о связи между крупными лесными пожарами и изменением климата.

ГЭВИН НЬЮСОМ, губернатор Калифорнии: Если вы не верите в науку, поверьте собственным глазам. Приезжайте сюда и прочувствуйте грубую реальность изменения климата, которая происходит в реальном времени.

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Что вы скажете тем людям, которые беспокоятся о своих домах?

ГЭВИН НЬЮСОМ: Сгоревшие дома можно отстроить заново, жизни людей никогда не вернуть.

Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.



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