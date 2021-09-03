Telegraph – в лондонском вузе задумались о сносе «проблемных» статуй Дрейка и Нельсона

По требованию студентов Голдсмитский колледж решил вынести на общественное обсуждение вопрос о будущем четырёх монументов, которые украшают фасад одного из зданий учебного заведения. Среди вызвавших споры фигур оказались прославленные английские мореходы Френсис Дрейк и лорд Горацио Нельсон, которых обвиняют в «причастности к работорговле», пишет The Daily Telegraph.



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После жалоб студентов Голдсмитский колледж рассматривает возможность демонтажа «вызывающих беспокойство» статуй сэра Френсиса Дрейка и лорда Нельсона. Представители лондонского вуза начали общественные консультации, чтобы решить судьбу этих 115-летних монументов, пишет The Daily Telegraph.

Статуи украшают фасад одного из зданий, которое Голдсмитс приобрёл в 1998 году. В композицию также входят фигуры адмирала XVII века Роберта Блейка и безымянного представителя военно-морского флота. Их будущее остаётся столь же туманным, отмечает издание.

Удаления монументов потребовала студенческая группа Goldsmiths Anti-Racist Action (Антирасистское движение Голдсмитса). В 2019 году её представители занимали ратушу в течение 137 дней, добиваясь выполнения их условий, напоминает The Daily Telegraph.

По словам академиков лондонского университета, необходимо, чтобы любое решение о будущем статуй соответствовало чаяниям местных жителей. Респондентов, участвующих в консультациях, спросят, хотят ли они сохранить статуи, демонтировать их или снабдить табличками, объясняющими исторический контекст.

«Мы хотим, чтобы те, кто живёт в этом районе, открыто и честно отнеслись к тревожным аспектам истории, которую олицетворяют эти фигуры, и рассказали нам, как они хотят решать эти проблемы», — заявил ректор Голдсмитского колледжа профессор Френсис Корнер. «Эти статуи были высечены в 1905 году, чтобы отразить желания местного сообщества того времени, и жизненно важно, чтобы чуть более века спустя любое решение об их будущем отражало желания нашего местного сообщества сегодня», — добавил он.

Представители университета также попросили, чтобы статуи были включены в Комиссию по разнообразию в общественной сфере. В настоящий момент её курирует мэр Лондона Садик Хан, подчёркивает издание.

Подвиги сэра Френсиса Дрейка, который руководил английским флотом в войне с испанцами, отмечены в учебниках истории. Но с недавних пор предметом пристального внимания исследователей стало его участие в работорговле на западном побережье Африки.

Не так давно власти города Тависток, где родился Дрейк, сообщили об установке информационной панели, которая «проливает свет на ужасающие действия по торговле рабами», у 10-футовой бронзовой статуи моряка. И это несмотря на то, что против предложения совета выступило 89 местных жителей, а за — только один.

В октябре прошлого года на выставке в Плимуте демонстрировалась серебряная чаша, подаренная Дрейку королевой Елизаветой I. Экспонат сопровождала пояснительная записка, в которой говорилось, что путешествия исследователя «положили начало работорговле в Англии».

Статус лорда Нельсона, долгое время считавшегося одним из величайших героев Англии, также оказался под вопросом. Национальный морской музей собрался пересмотреть отношение к адмиралу из-за «аспектов рабства, связанных с Королевским флотом».

Незадолго до его смерти в битве при Трафальгаре в 1805 году лорд Нельсон якобы написал письмо рабовладельцу в Вест-Индии, в котором выражал своё несогласие с лидером аболиционистского движения Уильямом Уилберфорсом. Но учёные сомневаются, что это послание действительно принадлежало перу адмирала, отмечает The Daily Telegraph.