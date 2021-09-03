 

Боррель – катастрофа в Афганистане — серьёзный удар по Западу и «тревожный звонок» для Европы

03.09.2021, 13:54, Новости дня
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События в Афганистане стали серьёзным ударом по Западу, написал в своей статье для The New York Times глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В частности, во время вывода войск из этой страны европейцы оказались в полной зависимости от решений США, и это, по его словам, должно стать «тревожным звонком» для всех, кому небезразличен альянс между Европой и Америкой.


Reuters

Захват талибами* Афганистана — это трагедия, прежде всего, для афганцев, пишет в своей статье для The New York Times глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Внимание мира справедливо сосредоточено на попытках помочь тем, кто отчаянно пытается бежать из страны. Кроме того, мировое сообщество обеспокоено судьбой остающихся в стране людей, особенно женщин и девочек.

Но события в Афганистане стали также серьёзным ударом по Западу. Ранее Европа и Соединённые Штаты сплотились в этой стране, как никогда раньше: впервые была применена статья 5 устава НАТО, обязывающая всех членов защищать друг друга.

И в течение многих лет европейцы оказывали США твёрдую военную поддержку и претворяли в жизнь важную программу экономической помощи Афганистану на общую сумму €17,2 млрд.

Но в конечном итоге сроки и характер вывода войск из этой страны определялись в Вашингтоне, сетует Боррель.

«Мы, европейцы, оказались — не только в плане эвакуации из аэропорта Кабула, но и в более широком смысле — в зависимости от решений Америки», — констатирует он.

По его словам, это должно стать «тревожным звонком» для всех, кому небезразличен атлантический альянс. Понятно, что Соединённые Штаты не хотят делать всё в одиночку. Чтобы стать более эффективным союзником, Европа должна больше инвестировать в свой потенциал в сфере безопасности и развивать у себя способность мыслить и действовать стратегически.

События в Афганистане были ужасающими. Но они должны вести нас к укреплению, а не к расколу альянса с Америкой. И чтобы укрепить наше сотрудничество, Европа должна активизироваться.

Для этого Евросоюзу, как пишет Боррель, сначала нужно иметь общее представление об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, и о том, как лучше всего с ними бороться. В этом ключе Европейский союз работает над Европейским стратегическим компасом — документом, который даст точное определение амбиций ЕС в сфере безопасности и обороны на следующие пять-десять лет. По словам Борреля, опубликован он будет весной 2022 года.

Страны — члены ЕС всецело участвуют в этой инициативе. Некоторые, например, предложили создать европейские силы быстрого реагирования, состоящие примерно из 5 тыс. военнослужащих.

«Более автономный в стратегическом плане и более функциональный в военном плане Евросоюз сможет лучше справляться с проблемами, возникающими в соседних с Европой регионах и в прочих местах. Я также убеждён, что это было бы благом для Соединённых Штатов и отвечало бы интересам атлантического альянса. В конце концов, любое партнёрство требует эффективных союзников и политического доверия», — подчеркнул Боррель.

Он добавил, что возвращение «Талибана» к власти несёт с собой такие риски, как возобновление террористических атак, рост незаконного оборота наркотиков и увеличение потока нелегальных мигрантов.

«Мы должны проявлять решительность в борьбе с этими угрозами, а также в реагировании на изменившийся региональный ландшафт. Китай, РФ и Иран будут иметь большее влияние в регионе, в то время как Пакистан, Индия, Турция и монархии Персидского залива пересмотрят свои позиции. Мы не можем позволить им быть единственными посредниками в общении с Афганистаном после ухода западных войск. Европе вместе с Соединёнными Штатами необходимо пересмотреть своё участие в этом процессе», — убеждён глава европейской дипломатии.

Он отмечает, что необходимо работать в том числе и с талибами.

«После того как мы не смогли предотвратить захват страны, нам теперь придётся иметь с ними дело, тщательно взвешивая наши варианты и работая над скоординированным международным подходом. Это, конечно, должно быть обусловлено их поведением, в частности, соблюдением ими прав человека», — подчеркнул Боррель.

События в Афганистане, по его мнению, отнюдь не повод отказаться от участия в решении новых международных вызовов. Напротив, они должны вдохновить Европу на укрепление её союзов и на усиление её способности отстаивать свои интересы.

«Некоторые события становятся катализатором истории: катастрофа в Афганистане — один из них. Мы, европейцы, должны извлечь из этого уроки», — подытоживает свою статью для The New York Times Жозеп Боррель.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 



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