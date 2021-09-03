Ученые России разработали универсальное средство для лечения рака

Учёные из РФ создали универсальное средство для лечения онкологии. Разработка сотрудников Томского политехнического университета на 40 процентов повысила эффективность уничтожения клеток рака.

О разработке россиян рассказало авторитетное научное издание ACS Applied Materials & Interfaces. Согласно статье, эксперты создали специфическую наноупаковку для изотопа актиния-225, обладающего высокой радиоактивностью. Она эффективно защищает организм человека от вредных продуктов распада. В методиках лечения опухолей рака применяется актиний, обладающий свойствами универсального изотопа. Теоретически, это вещество способно бороться со всеми формами злокачественных новообразований.

Однако для этого необходимо было устранить проблему его высокой токсичности. Этого удалось добиться команде Александра Тимина, ведущего научного сотрудника Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ. Предложенный учеными способ упаковывать изотопы в оболочку-капсулу из белков и полимеров показал свою действенность. Попав в организм, она без вреда для человека рассасывается на несколько абсолютно безопасных элементов.

В том числе такому процессу подвергаются ядовитые дочерние изотопы франций-221 и висмут-213. Надежность разработанных учёными из РФ оболочек выше существующих аналогов почти на 80 процентов. Стабильность же наноупаковки длится на протяжение свыше четырнадцати дней, тогда как актиний-225 полностью распадается и теряет свою опасность за одну декаду. В перспективе, изобретённый в ТПУ метод спасет сотни тысяч жизней.

Источник: pharmmedprom.ru