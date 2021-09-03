Роскомнадзор удалил издание Readovka из списка запрещенных

Роскомнадзор разблокировал сайт издания Readovka, удалив его из реестра запрещенных в России, информирует само издание.

«Роскомнадзор разблокировал сайт Ридовки и удалил нас из списка запрещенных сайтов. Правда, для этого нам пришлось снять с публикации еще семь материалов о Саблине, по которым нет никаких судебных исков», – говорится в сообщении издания, передает РИА «Новости».

В настоящее время сайта в реестре Роскомнадзора нет. При этом при попытке открыть сайт readovka.ru срабатывает переадресация на readovka.news.

Readovka утверждает, что блокировка произошла после того, как подмосковные приставы «пригрозили РКН возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований».

«Несмотря на то, что судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу (который мы заблаговременно сняли с публикации), приставы требовали удаления еще семи материалов, посвященных деятельности депутата Саблина. После консультации с нашими юристами редакция приняла решение также удалить запрашиваемые материалы, о чем мы уведомили РКН. Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», – отметило издание.

Издание Readovka 2 июля сообщило о приходе приставов с постановлением о блокировке их сайта. 30 августа Роскомнадзор внес сайт издания readovka.ru в Единый реестр запрещенной информации на основании постановления УФССП РФ по Московской области. Издание в конце июля перенесло сайт на новый домен .news.