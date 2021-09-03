Путин назвал ответственных за полноценное участие РФ в спортивных соревнованиях

Президент Владимир Путин уверен, что полноценное участие РФ в крупных международных спортивных соревнованиях зависит не от Москвы, а от тех, кто политизирует спорт.

Отвечая на вопросы на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, глава государства затронул тему возможности подачи заявки РФ на проведение олимпиады. Однако одним из условий для этого он назвал полноценное участие страны в крупных международных соревнованиях. «А это зависит не от нас. Это зависит от тех, кто политизирует международный спорт», – передает ТАСС слова Путина.

Президент также не исключает, что РФ может подать заявки на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке. Однако, по мнению главы государства, пока говорить об этом преждевременно, поскольку должно быть соблюдено несколько условий.

«К сожалению, все меньше и меньше претендентов в мире на проведение Олимпийских игр», – констатировал Путин. Он пояснил, что, «во-первых, это мероприятия дорогостоящие, во-вторых, они связаны с сегодняшним днем, а он, как известно, освещен, к сожалению, вопросами пандемии и борьбы с инфекционными заболеваниями».

«Есть и много других составляющих», – обратил внимание президент, напомнив о подготовке к токийской Олимпиаде, когда «очень много было манифестаций в Японии, протестующих против проведения Олимпиады именно в этой стране».

«Но мы всегда поддерживали [Игры], и надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примеси политического характера», – отметил российский лидер. «Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр в Российской Федерации. Дальний Восток и Владивосток – одна из перспективных площадок», – ответил Путин на вопрос о возможной заявке РФ на проведение Олимпиады во Владивостоке в 2036 году.

Однако глава государства сделал оговорку, что «говорить об этом пока рановато, надо все посчитать».

«Проведение крупных международных политических мероприятий и спортивных соревнований всегда идут на пользу развитию региона», – уверен президент.

Для примера он привел Дальневосточный федеральный университет, на площадке которого проходит нынешний форум. «Он возник в ходе подготовки к АТЭС (саммит АТЭС в 2012 году), мы могли провести тогда этот саммит АТЭС в Москве либо в Петербурге, где площадки достаточно подготовлены, немного нужно было потратить усилий и средств, чтобы провести это мероприятие там, но тогда я принял решение о том, чтобы провести именно здесь, построить этот комплекс именно для развития системы образования», – рассказал Путин.

«Я ни о чем не жалею, думаю, что это было правильное решение», – признался президент, напомнив, что перед саммитом также был построен новый аэропорт и железная дорога, соединяющая его с центром города, были реализованы другие проекты. «Это дало толчок к развитию Владивостока», – указал глава государства.

«В целом если мы подойдем к возможности проведения крупных спортивных соревнований, то это будет еще дополнительным импульсом для развития города и региона», – полагает Путин. «Я этого не исключаю (подачи заявки РФ на проведение Олимпиады), но для этого должны созреть необходимые условия», – повторил президент.

Ранее Владивосток решил подать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года.