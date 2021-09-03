Кремль пообещал рассмотреть обращение СМИ по поправкам в закон об иноагентах

Российское руководство рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно. Обращение есть, оно гораздо более конструктивное. Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», – сказал он, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле не согласились с риторикой обращения СМИ про иноагентов.

В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.