 

Запасы угля на складах ТЭС ДТЭК с середины августа выросли на 22,5%

03.09.2021, 13:22, Новости дня
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Наибольшие запасы газового угля накоплены на Кураховской ТЭС “ДТЭК Востокэнерго”, по состоянию на 2 сентября запасы на складах составляют 178,1 тысяч тонн. Больше всего антрацитового угля на складах Луганской ТЭС – 141,5 тыс тонн.

В то же время, запасы угля на складах государственных ТЭС продолжают уменьшаться, говорится в статье издания. По состоянию на 2 сентября, они суммарно составляют 98,1 тыс. тонн.

За период с начала августа до начала сентября общие запасы на складах государственных ТЭС уменьшились в 2,5 раза.

Контекст:

В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

Компания “ДТЭК Энерго” в августе подписала соглашение на импорт 320 тысяч тонн угля от польского угледобывающего предприятия Bogdanka в период с августа 2021 по январь 2022.

В конце месяца “ДТЭК Энерго” и “Центрэнерго” договорились о совместной поставке 75 тысяч тонн угля из США, объем будет распределен равными частями между генерирующими компаниями (по 37,5 тыс. тонн для каждой компании).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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