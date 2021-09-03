“Кошачий взгляд”, “Какое фото”. Подкопаева снялась в платье с глубоким декольте

Спортсменка позирует в кадре в черном платье с глубоким декольте. Ее образ дополнил вечерний макияж с акцентом на глазах.

“Перемены могут быть интригующими”, – подписала фото Подкопаева.

“Кошачий взгляд”, – оценил образ спортсменки украинской фотограф Ростислав Рипка.

“Какое фото”, – прокомментировала снимок издатель Полина Неня.

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

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