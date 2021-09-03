Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса

Первоначальные изображения, переданные марсоходом, показывают неповрежденный образец, находящийся в пробирке после отбора грунта.

Однако дополнительные изображения, сделанные после того, как марсоход завершил сбор образцов, были неубедительными из-за плохого освещения. Поэтому перед продолжением обработки образцов будет сделан еще ряд фото с лучшим освещением.

Команда Perseverance решила делать дополнительные снимки образцов перед их окончательным запечатыванием после неудачной попытки взять пробу 5 августа. Тогда команда проекта была уверена, что образец находится в колбе. Однако после попытки замерить объемы породы оказалось, что в колбе пусто.

Ожидается, что новые фото образца команда Perseverance получит рано утром 4 сентября.

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.

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