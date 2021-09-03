Перепутали ущерб с расходами

В регионах МВД подало многомиллионные иски к участникам январских акций протеста. Требуют оплатить бензин и «сверхурочные».

В нескольких регионах местные управления МВД судятся с активистами, которых они посчитали организаторами январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. Силовики требуют компенсации за сверхурочную работу и дополнительные расходы на бензин.

Управления МВД подошли к делу без особого креатива и взяли за образец иск, который подавали московские правоохранители к оппозиционерам по поводу летних акций протеста в 2019 году. Юристы возмущены: во многих случаях иски составлены ненадлежащим образом, а предъявленные претензии абсолютно надуманы. Активисты убеждены, что заявленными многомиллионными исками МВД намеренно давит на них, чтобы впредь «они боялись выходить на мирный протест».

Пенза

Пензенская область стала первым регионом, где полиция потребовала взыскать затраты с организаторов акции. В марте региональное УМВД обратилось с иском в суд к главе местного штаба Навального (штабы признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена в России) Антону Струнину и местному жителю Юрию Цепаеву с требованием выплатить 883 тысячи рублей. В первоначальных исковых требованиях было указано, что для охраны общественного порядка на митинге 23 января полицией «привлекались значительные силы и средства», с выходных было отозвано более 500 сотрудников. Но после того как защита потребовала документального подтверждения расходов, полиция снизила исковые требования до 560 тысяч.

Активист Антон Струнин. Фото: twitter/strounin

Интересы ответчиков представляли юрист Игорь Жулимов и адвокат «Апологии протеста» Александр Федулов. В разговоре с «Новой» Жулимов заметил, что при составлении иска пензенское МВД опиралось на решение Симоновского районного суда Москвы, которое обязало сотрудников ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ, а также внесена Минюстом в список иноагентов) Любовь Соболь и Георгия Албурова выплатить более 4,7 млн рублей столичному управлению МВД за летние акции протеста.

В своем заявлении истцы ссылались на статью 1064 Гражданского кодекса («Общие основания ответственности за причинение вреда»). По мнению Жулимова, если применяется такая норма, то потерпевшая сторона должна указывать, какие конкретно участники принесли вред и какому имуществу. Вместо этого они пишут, что «в связи с организацией несогласованной акции были понесены затраты в виде дополнительных ассигнований из бюджета на выплату компенсаций сотрудникам».

«Раз сослались на статью 1064, то должны были написать в иске, что такие-то участники, например, сожгли машину, разбили каску и так далее. То есть истцы должны были вести речь об испорченном имуществе, как говорится в законе, а не о расходах», — полагает юрист, также заметив, что организацией митинга никакой вред понести нельзя, потому что вред не причиняется в будущем времени.

Также Жулимов обратил внимание на претензию истцов, что якобы вред причинен федеральному бюджету.

Адвокат Игорь Жулимов. Фото из соцсетей

Но тогда в суд должны были обратиться представители казначейства, Минфина или правительства, МВД никакого отношения к федеральным деньгам не имеет, настаивает юрист.

«Получается, они [сотрудники МВД] — ненадлежащий истец. Тем более федеральному бюджету вред причинить нельзя — это не объект гражданских прав», — говорит юрист.

Представители пензенского УМВД поясняли в суде, что дополнительные выплаты производились за счет средств правительственного резервного фонда. На этот счет Жулимов отметил, что для выделения дополнительных средств из резервного фонда необходимо постановление и распоряжение правительства, но МВД соответствующие документы в суд не предоставило, ссылаясь на то, что они засекречены. При этом в открытом судебном разбирательстве ссылка на секретные документы не допускается по закону, подчеркивает юрист.

Судебная тяжба растянулась на несколько месяцев. 27 августа Первомайский районный суд Пензы удовлетворил требования местного МВД и взыскал с ответчиков 560 тысяч рублей. Струнин и Цепаев намерены обжаловать решение суда.

Челябинск и Омск

Управление МВД по Челябинской области предъявило сторонникам Навального иск более чем на 2 млн 155 тысяч рублей за потраченное горючее для 29 служебных автомобилей и сверхурочные для сотрудников, задействованных в работе на акциях 23 и 31 января. Ответчиками по делу проходят экс-координатор челябинского штаба Навального Артем Яумбаев, его бывший заместитель Александр Копьев, экс-администратор чата штаба Мария Макарова, а также активисты Олег Шамбуров и Павел Струнин. Ранее все их признали виновными по административной статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

В исковом заявлении говорится, что в связи с организацией митингов полицейским нужно было выходить на службу «в оперативном порядке» и «в их нерабочее время». А компенсации, которые выплатили силовикам, были «выделены сверх установленных бюджетных лимитов».

Задержанный активист Артем Яумбаев. Фото: twitter/yaumbaev_artem

В Омской области управление МВД также потребовало взыскать 2 млн рублей с пятерых оппозиционеров, которых суды ранее признали организаторами митингов в поддержку Навального. Два исковых заявления поступило в Ленинский районный суд Омска. В своем заявлении ведомство сообщило, что «в результате проведения несогласованных публичных мероприятий» полиция понесла «дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы и выплату сотрудникам ОВД компенсации за выполнение служебных обязанностей в выходные и нерабочие праздничные дни». В частности, 23 января ведомством было потрачено 20 318 рублей на дозаправку восьми автомобилей и 431 759 рублей — на компенсации сотрудникам из 16 подразделений полиции.

Одним из четырех ответчиков по первому иску проходит бывший координатор омского штаба Навального Ольга Картавцева. Ранее суд признал ее организатором несогласованного митинга 23 января за публикацию видеообращений на порталах «ВКонтакте» и Instagram.

Экс-координатор омского штаба Навального Ольга Картавцева. Фото: tayga.info

Соответчиком по иску также проходит бывший заместитель Картавцевой Даниил Чебыкин. Он же является одним из двух ответчиков по иску полиции за митинг 31 января на общую сумму 1,6 млн рублей. По подсчетам МВД, в тот день на компенсации сотрудникам полиции было потрачено 1 514 316 рублей. Еще 84 244 рубля пошли на заправку 34 служебных автомобилей. Как следует из приобщенных документов, некоторые автомобили полиции проехали 31 января по 500 и даже 1300 километров.

По мнению Жулимова, челябинский и омские иски практически скопированы с пензенского.

«Но полицейские Омской области «проявили творческий подход» и добавили ссылку на ст. 128 ГК («Объекты гражданских прав»), чтобы обосновать вред, причиненный федеральному бюджету. Однако ссылка на эту норму в данном случае несостоятельна», — считает юрист.

Кемерово, Уфа, Новосибирск, Ярославль и Киров

С аналогичными претензиями МВД выступило и в других регионах. Так, кемеровское УМВД подало иск на 698 422 рубля и 64 копейки к местным оппозиционерам. Полиция хочет компенсацию за необходимость работать в выходные дни на акциях протеста.

Организатором митинга 23 января полиция посчитала экс-главу кемеровского штаба Навального Станислава Калиниченко, фем-активистку Алену Сурову, сторонницу Навального Елизавету Славинскую и других. Организатором акции 31 января назвали только Славинскую. Полицейские сослались на постановления судов, которые признали активистов виновными в организации несогласованной акции.

Бывший глава кемеровского штаба Навального Станислав Калиниченко. Фото: tayga.info

Согласно иску, 23 января к работе в выходной день привлекли 157 сотрудников полиции, а 31-го числа — 150 человек. Вместе с ними работали еще восемь сотрудников Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Кемеровской области.

В Демском районном суде Уфы силовики требуют взыскать с местной активистки Ольги Комлевой более 1,1 млн рублей за свою работу во время протестов 31 января. В иске полиция требует, чтобы активистка оплатила внеурочную работу 471 сотрудника МВД. По мнению правоохранителей, Комлева якобы выступала организатором протестного мероприятия. Представители истца в ходе трех заседаний не смогли предоставить суду доказательств того, что средства были потрачены на выплаты сотрудникам, из-за чего рассмотрение дела отложили до конца сентября.

В августе УМВД по Новосибирской области подало иск против экс-депутата Госдумы Андрея Янковского, независимого депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко, а также его помощников Елены Носковец и Кирилла Левченко. Кроме них, по делу проходят помощники депутата горсовета Новосибирска Даниил Маркелов и Наталья Позднякова, а также оппозиционер Вячеслав Якименко. С них требуют 2,8 млн рублей в счет компенсации за бензин и сверхурочную работу.

Депутат Бойко выложил на своей странице в Facebook копию расчета исковых требований о возмещении ущерба. В документе указано, что «сверхурочные» за работу полицейских в выходной день составили 2,78 млн рублей. Еще 4,6 тысяч рублей потратили на горюче-смазочные материалы для автомобилей. Всего получилась сумма в 2,8 млн. 10 августа иск зарегистрировал Железнодорожный районный суд Новосибирска. Первое заседание назначено на 20 сентября.

Копия расчета исковых требований, опубликованная депутатом новосибирского горсовета Сергеем Бойко. Фото: facebook/sergey.a.boyko

А Дзержинский районный суд Ярославля уже удовлетворил иск МВД к бывшей руководительнице местного штаба Навального Елене Лекиашвили. Ее обязали выплатить 296 175 рублей компенсации за работу силовиков на акции 23 января.

Первоначально МВД требовало взыскать с активистки 495 тысяч рублей, но потом сумму сократили на 40% в части компенсационных выплат сотрудникам Бюро специальных технических мероприятий и Оперативно-поискового бюро в размере 199 240 рублей, поскольку истцы не стали раскрывать данные сотрудников, сведения о которых составляют государственную тайну.

Выигранной в суде суммы силовикам оказалось мало — они предъявили еще одну претензию Лекиашвили за затраты на обеспечение охраны общественного порядка.

24 августа мировой судья судебного участка № 2 Дзержинского района заочно вынес решение по заявлению Центра хозяйственного и сервисного обеспечения регионального правления МВД РФ и взыскал с активистки 17 982 рубля 58 копеек.

Экс-глава ярославского штаба Навального Елена Лекиашвили. Фото: Александр Сакалов / tv2

Еще один иск выиграли кировские полицейские. 25 августа Первомайский районный суд взыскал с Вадима Ананьина и Михаила Семенова 183 тысячи рублей за акцию 23 января. Так, 90 тысяч рублей пошли на работу сотрудников полиции и еще около 93 тысяч — за выезд служебных автомобилей на митинг. Изначально силовики требовали 283 тысячи рублей, но позднее выяснилось, что в сумму вошла еще работа сотрудников МВД в тех районах, где митингов не было. Поэтому истцам пришлось умерить пыл и снизить исковые требования до 183 тысяч.

Кировские активисты Михаил Семенов и Вадим Ананьин. Фото из соцсетей

Журналисты «7х7» получили аудиозапись с заседания суда, где представительница МВД, обосновывая исковые требования, привела в пример ситуацию, когда правоохранители реагируют на сообщение о ложном минировании.

«Все службы приезжают на ложный вызов [о минировании], проверяют все по утвержденному алгоритму, находится преступник, ему предъявляют расходы. Это справедливо. Ложный вызов — это незаконно. Здесь то же самое. Ваши незаконные действия повлекли то, что орган обязан был усилить охрану общественного порядка, выйти. Утверждение, что государству невозможно нанести ущерб, считаю, не соответствует никаким нормам», — сказала сотрудница МВД.

Вместе с этим региональное МВД подало еще один иск к активисту Семенову с требованием взыскать с него более 700 тысяч рублей за работу во время несогласованной акции 31 января в Кирове.

Судя по всему, этот «передовой опыт» может стать в ближайшее время отработанным механизмом борьбы с протестами по всей стране. Еще и за амортизацию дубинки будут счета предъявлять.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

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