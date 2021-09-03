Компания Asus анонсировала выпуск двух OLED-ноутбуков

Представители компании Asus сообщили о скором выходе на рынок двух новых моделей ноутбуков, которые будут оснащены OLED-экранами. Речь идет о ProArt StudioBook 16 OLED и ProArt StudioBook 16 Pro OLED.

По словам разработчиков, эти ноутбуки предназначены преимущественно для профессионального использования в тех сферах, где очень важно получать качественную картинку с правильным отображением цветов.

Размер диагонали экранов в новых устройствах составляет 16 дюймов. Охват цветового пространства по стандарту DCI-P3 – 100%. Также экраны обеспечивают невероятный коэффициент контрастности 1000000:1. Разумеется, такие высокие показатели могла обеспечить только технология OLED, говорят специалисты.