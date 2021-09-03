Das Erste – после Афганистана Европа снова задумалась о собственных войсках быстрого реагирования

В высказываниях, сделанных сегодня на саммите министров иностранных дел и обороны в Словении, отчётливо звучала самокритика, отмечает корреспондент немецкого телеканала Das Erste. Афганистан показал, что Европа была слишком зависима от США, поэтому теперь обсуждаются предложения по созданию общих европейских подразделений быстрого реагирования под совместным командованием. Однако подобные войска существуют с 2007 года, но ни разу не были задействованы в операциях — отчасти и потому, что решение об их применении должно приниматься единогласно.

После отвода войск из Афганистана министры иностранных дел и обороны ЕС сегодня обсуждают дальнейшие действия. Во время переговоров в Словении речь, среди прочего, должна идти о том, как можно помочь оставшимся в стране сотрудникам из числа местных жителей. Также темой для обсуждения является отношение к новой власти «Талибана»*. Чтобы стать более независимыми от США, уполномоченный ЕС по внешнеполитическим вопросам Боррель требует создать собственные военные подразделения быстрого реагирования. Обратимся к Маркусу Прайсу, который сейчас находится в городе Брдо в Словении. Какие уроки можно вынести из ситуации с Афганистаном? Ведь именно об этом идёт речь. Каковы итоги?

МАРКУС ПРАЙС, корреспондент Das Erste: В последний момент я, наконец, вас услышал — до сих пор звука не было. Но я услышал только: «Каковы итоги?» Полагаю, речь шла о встрече министров обороны. В высказываниях, которые были сделаны сегодня, всё-таки явно звучала самокритика. В них употреблялись такие слова, как «фиаско», «горькое поражение». Также было абсолютно ясно заявлено, что в Афганистане Европа, по мнению многих министров обороны, слишком сильно зависела от США. Соответственно, сейчас ведутся обсуждения по поводу того, как можно стать лучше в будущем. И в этом плане, в первую очередь, от Еврокомиссии и от уполномоченного ЕС по внешнеполитическим вопросам Борреля поступают предложения основать общие европейские войска быстрого реагирования. Точные цифры пока не определены. Речь идёт о численности военных от 5 тысяч до 50 тысяч, но, в любом случае, именно под общим командованием.

Европейские войска быстрого реагирования — как к этой идее относятся государства ЕС?

МАРКУС ПРАЙС: Министр обороны Германии сегодня держалась крайне сдержанно. Она не высказалась по этому поводу прямо, но сказала, что у отдельных армий есть много возможностей в военной сфере. Вопрос лишь в том, как организовать совместную работу и, в первую очередь, как быстро принимать решения. Именно об этом постоянно напоминали и другие министры обороны. Также нужно отметить, что в ЕС уже есть так называемые боевые группы, которые были созданы именно с такими целями, они находятся в боеготовности с 2007 года. Однако до сих пор они никогда не использовались. Это, среди прочего, объясняется тем, что такое решение может быть принято только единогласно, и, конечно, тем, что они не располагают такими же возможностями, как, к примеру, армия США.

Это был Маркус Прайс, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.