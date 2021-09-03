Как выбрать хороший роутер для дома?

03.09.2021, 13:09, Детали

Теги: Интернет, Технологии

С помощью беспроводных технологий можно использовать интернет, не подключая к компьютеру или другим девайсам провода. Это очень удобно и практично. Но хороший wifi роутер – это не только возможность беспроводной раздачи интернета, но еще и аппарат, что защищает чувствительные данные, что передаются по сети. Чтобы выбрать действительно нужный вариант, необходимо знать, как оценивать его характеристики.

На какие параметры нужно обратить внимание?

Выбирая такой девайс, необходимо определиться, зачем он вам нужен. Так, для частного дома или квартиры подойдет маломощное изделие, а вот при использовании в больших помещениях или для нескольких компьютеров нужно совершенно другое устройство.

Каждый роутер умеет передавать данные по беспроводной сети, но одни модели справляются с этим быстрее, а другие – медленнее. И вам нужно понимать, насколько быструю и стабильную работу роутера вы хотите. Важно понимать радиус действия сигнала, уровень шифрования, а также существуют ли дополнительные возможности.

Важным критерием роутера считается количество портов. Так, беспроводное подключение применяется довольно часто. И лучше, чтобы модель имела большое количество входов, что позволит расширить степень ее действия.

Некоторые роутеры поддерживают малое количество протоколов, другие же работают на самых современных стандартах. Вам нужно учитывать это, чтобы не прогадать с выбором.

Основные критерии для покупки оборудования

Существуют несколько важных функций, которые необходимо учитывать при выборе маршрутизатора. Некоторые из них – основные, другие считаются дополнительными.

Тип LANов. От этого параметра зависит быстрота, с помощью которой роутер может передавать данные посредством проводного соединения.

USB-порты. Не во всех роутерах они есть, но в случае наличия разъемов, к ним можно подсоединять флешки, принтеры и многое другое.

Производитель. Этот параметр имеет важное значение, так как продукция разных брендов по-разному функционирует.

Тип и количество антенн. Данный факт сильно влияет на проходимость сигнала по беспроводной сети.

В некоторых роутерах встроены дополнительные функции. Среди них можно выделить интегрированный фаервол, который обеспечивает дополнительную защиту информации. При этом не будет сторонних подключений, без разрешения самого владельца.

Еще одна интересная опция – это родительский контроль, с помощью которого блокируются доступы к разным сайтам. Она будет хорошим помощником в том случае, если интернетом в основном пользуются дети. А вот в офисах с ее помощью можно заблокировать доступ к социальным сетям и другим сайтам.

Кроме этого, некоторые роутеры позволяют назначить определенную скорость для каждого гаджета отдельно. При этом во многих моделях есть возможность удаленного редактирования настроек, что позволит оптимизировать ресурсы. Обратите внимание, на каком расстоянии работают маршрутизаторы – от этого зависит то, где их размещать и смогут ли они охватить всю территорию.