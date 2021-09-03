Скандалы: Банкир вращает «Глобус»

Как находящийся в розыске экс-владелец МБСП Сергей Бажанов пытается вернуть помещения в бизнес-центре

Арбитражный суд Санкт-Петербурга обратил взыскание на помещения бизнес-центра «Глобус», принадлежащего бывшему сенатору от Ульяновской области, бенефициару обанкротившегося Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП) Сергею Бажанову. Сам он объявлен в международный розыск в связи с обвинениями в мошенничестве и фальсификации банковской отчетности.

Борьбу за актив он ведет через адвокатов, а недавно ему удалось вернуть бизнес-центр, выиграв тяжбу со своим бывшим юристом, который, как посчитал суд, незаконно им завладел. Впрочем, на днях выяснилось, что помещения все же оказались у некоей фирмы, якобы неизвестной господину Бажанову. Его представители уже обратились с заявлением в СКР.

Как сообщил “Ъ” адвокат Сергея Бажанова Александр Мелешко, решение об обращении взыскания на 12 помещений бизнес-центра «Глобус» в Крапивном переулке Санкт-Петербурга принял арбитражный суд по иску некоего ООО «Михалковская». С ним «Глобус», как следует из решения, заключил под залог помещений в декабре прошлого года договор займа на 52 млн руб. под 12% годовых, из которых не вернул более 46 млн. Интересно, что, согласно материалам суда, «ответчик против удовлетворения иска» — взыскания помещений с их последующей продажей с аукциона — «не возражал». «Это ООО нам вообще неизвестно, а о решении суда мы узнали на днях совершенно случайно»,— заявил “Ъ” господин Мелешко. По его словам, уже поданы апелляционная жалоба на решение арбитражного суд и заявление в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу о совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также напомнил, что «Глобус» уже второй раз становится объектом как арбитражных, так и уголовных разбирательств. Как рассказывал “Ъ”, ранее Сергей Бажанов судился с управляющим партнером «Дювернуа Лигал» Егором Носковым, оказывавшим его банку МБСП юридические услуги. Он добился признания недействительной сделки по продаже «Глобуса» в 2018 году юристу за 120 млн руб.

В конце июня это решение утвердил Арбитражный суд Северо-Западного округа, но, как оказалось, в это время была запущена другая схема по завладению бизнес-центром»,— заявил Александр Мелешко, отметив, что одновременно с этими событиями была инициирована процедура заочного ареста господина Бажанова, ранее объявленного в федеральный и международный розыск сразу по двум уголовным делам.

В окружении господина Бажанова не исключают, что помещения в залог могли быть отданы руководителями «Глобуса», которых назначил Егор Носков. Кстати, переход бизнес-центра в его владение оспаривало помимо беглого банкира также и АСВ, называвшее сделку фиктивной и собиравшееся реализовывать этот актив впоследствии в пользу кредиторов МБСП. Представители Сергея Бажанова также написали заявление в СКР о мошенничестве, по которому было возбуждено уголовное дело, правда только по факту происшедшего. Экс-сенатора должны были признать потерпевшим, но находящийся в розыске господин Бажанов не рискнул приехать в Россию для обязательного в этой процедуре допроса.

Напомним, что, как сообщал “Ъ”, одно из уголовных дел в отношении банкира касается фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ) и расследуется во втором следственном управлении ГСУ СКР с дислокацией в Санкт-Петербурге. Второе же, в котором, по данным “Ъ”, говорится о мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) активов МБСП почти на $80 млн, ведут следователи ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его возбудили в апреле этого года, спустя два года после того, как ЦБ сделал заявление о выводе из него активов. Во время проверки финансового состояния лишившегося лицензии в октябре 2018 года за использование «рискованной бизнес-модели» МБСП в начале 2019 года временная администрация установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов через передачу своему акционеру прав требований к ряду контрагентов, а также приобретение неликвидных активов. Информацию тогда направили в Генпрокуратуру, СКР и МВД для принятия процессуального решения. Некоторое время назад в рамках первого дела следователи обратились в Приморский райсуд Петербурга с ходатайством о заочном аресте 67-летнего политика и банкира, что необходимо для подтверждения его международного розыска по линии Интерпола, однако суд довольно неожиданно отказал СКР. Правда, через четыре дня Выборгский суд санкционировал арест уже в рамках дела о мошенничестве. Впрочем, оба решения пока в силу не вступили, так как оба обжалованы.

Стоит отметить, что МБСП существовал под разными названиями еще с 1989 года, а Сергей Бажанов, пришедший в него со своей командой в 1999 году, был не только его фактически единоличным владельцем, но также председателем совета директоров и президентом. Будучи доктором экономических наук и автором ряда книг по банковскому делу, он в 2008–2013 годах являлся членом Совета федерации от Ульяновской области, работая в качестве зампреда в комитете по финансовым рынкам и денежному обращению.

Свою причастность к махинациям и хищениям активов банка господин Бажанов категорически отрицал, заявляя “Ъ”, что МБСП был устойчивой финансовой структурой, на счетах которой находились миллиарды рублей, а отзыв лицензии называл ошибкой.

Впрочем, по оценке АСВ, в 2019 году «дыра» в капитале банка составляла 13,1 млрд руб. Примерно в то же время Международный банк Санкт-Петербурга признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. Позже АСВ пыталось привлечь Сергея Бажанова и еще четырех лиц, контролировавших банк, к субсидиарной ответственности на 12 млрд руб., но суд отказал в аресте их имущества. Месяц назад АСВ снова обратилось в суд с требованием взыскать с этих лиц уже 20 млрд руб. и, кроме того, признать незаконными заключенные ими сделки на 30,5 млрд руб.

Говоря о последних событиях, Александр Мелешко заявил, что мнение его клиента не изменилось. «Позиция моего подзащитного состоит в том, что это имущество (бизнес-центр «Глобус».— “Ъ”) он предлагал внести в капитал АО МБСП и погашать им субсидиарную ответственность в случае ее возникновения»,— заключил адвокат.

Сергей Сергеев