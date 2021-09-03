Скандалы: Глядя на Уйбу, в Коми ностальгируют по Гайзеру

Выборы 2021 года могут оказаться весьма непредсказуемыми в республике из-за непопулярности нового губернатора по сравнению с предыдущим

Выборы 2021 года могут оказаться весьма непредсказуемыми в Республике Коми. Этот регион давал партии власти на выборах под 90 процентов голосов, из-за чего был окрещён местными острословами «Северной Чечнёй». Сейчас, как говорят опрошенные «Октагон.Северо-Запад» эксперты из региона, итоги выборов в Коми могут оказаться «с сюрпризом».

Глава региона Владимир Уйба – «локомотив» местной «Единой России» – своими действиями только ещё более усугубляет давно живущее в северянах отношение к этой партии как к корпорации чиновников, от которой Крайнему Северу ничего хорошего ждать не стоит.

Врач, обманувший ожидания больных

В сентябре прошлого года Владимир Уйба одержал уверенную победу на выборах главы Коми, набрав более 73 процентов голосов. По оценкам местных наблюдателей, эта победа была честной. Жители региона поверили: заслуженный врач-эпидемиолог и «варяг» Уйба не связан с коррупционными чиновничьими кругами, следовательно жизнь в регионе должна улучшиться.

Владимир Уйба стал ещё более популярным политиком благодаря поездкам по отдалённым регионам Коми. Глава проверял, как местные власти борются с коронавирусом.

Эта популярность, по логике некоторых экспертов, должна была распространиться и на «Единую Россию». Тем более что в 2016–2017 годах авторитетные политологи из Москвы, изучавшие политическую обстановку в Коми, фиксировали рост рейтинга ЕР в республике на фоне падения рейтингов других партий. Этому во многом способствовало громкое уголовное дело бывшего главы Вячеслава Гайзера, которое в регионе восприняли как готовность Москвы очищать республику от коррупции. Пошли в плюс и положительные начинания местного отделения ЕР в социальной сфере.

Однако к настоящему времени жители Коми глубоко разочаровались во Владимире Уйбе, отметил в разговоре с «Октагон.Северо-Запад» депутат горсовета Воркуты Владимир Тищенко.

– Как только он у нас появился, мы присматривались к нему. Видели, что он серьёзный учёный в сфере медицины. Также смотрели, какой он в экономике, социальной сфере и прочем. Больше всего боялись того, что Уйба наберёт себе в помощники некомпетентных людей и коррупционеров. Так, к сожалению, и произошло, – отметил он.

«Уйба окружил себя своими родственниками, друзьями и прочими приезжими людьми, которым проблемы Коми безразличны. А местные компетентные кадры Уйба и его команда сбросили со счетов. Это жители республики восприняли как оскорбление» — Владимир Тищенко, депутат горсовета Воркуты

В Воркуте как раз и зародилось мнение о Коми как о «Северной Чечне» благодаря сильному админресурсу местной ЕР, утверждает Тищенко.

– В северных моногородах, если надо обеспечить нужный результат, несложно согнать на избирательные участки бюджетников. Так и делалось. Партия власти побеждала, в Москву докладывали, что всё в ажуре. На самом деле было не так. Если люди не бунтуют, это не значит, что они всем довольны. В Коми при внешне положительном отношении к партии власти на самом деле – сильнейшее недовольство этой партией. Сейчас это недовольство из-за Уйбы и его людей только ещё более приблизилось к точке кипения. Уверенной и честной победы в сентябре у нас единороссам не видать, – сказал депутат.

Шашлыки под «сухую» явку

Победит на выборах КПРФ или другая партия, Тищенко утверждать не стал. По его словам, всё зависит от активности избирателей.

– Если они пойдут на участки, то будет один расклад. Но велика вероятность, что народ, как и в прошлые разы, разъедется по шашлыкам или дачам. Тогда ЕР точно доложит о победе – при использовании ресурса согнанных бюджетников и «сухой» явке. Могут быть на выборах и подлоги в пользу кандидатов от «Единой России». Такое у нас было и раньше, – подчеркнул парламентарий.

Самая популярная оппозиционная партия в Коми – КПРФ, считает общественный деятель Геннадий Князев, бывший генеральный директор местной телекомпании «Гало». По его словам, у коммунистов есть все шансы победить, но только в том случае, если не будет подлогов, запугиваний и подкупов избирателей.

– Единороссы у нас традиционно на шатком основании. ЕР на этих выборах по всей России себя позиционирует единственной партией реальных дел, которая и коронавирус побеждает, и социально незащищённым помогает, строит дома, дороги… Не знаю, как в других регионах, но то, что происходит в Коми, – это одна показуха. Например, в Воркуте администрация города доложила, что красиво покрасила школу. Однако территорию облагородили только с одной стороны, с других – нигде не покрашено. В большинстве случаев так по всей республике. Привозят депутатов от «Единой России» на объект, на тяп-ляп этот объект облагораживают. Потом депутаты докладывают о якобы достигнутых достижениях партии власти. В местных СМИ идут хвалебные статьи про депутатские рейды ЕР на наиболее страдающие объекты инфраструктуры. Печально то, что эта показуха делается не за счёт местного бюджета, а на федеральные деньги, – отметил он.

По словам Геннадия Князева, недавно в Коми приезжал министр экономразвития Максим Решетников. Он ужаснулся.

«Решетников недоволен работой администраций городов и правительства региона в целом. Власти республики намеренно изолировали чиновника от общения с местными коммерсантами, общественниками и другими людьми, которые хотели доложить министру экономики России о реальном положении дел в регионе. К Решетникову привели двух депутатов-единороссов, которые сказали то, что попросили в администрации республики. Министр не поверил им» — Геннадий Князев, общественный деятель

Владимиром Уйбой и его командой недовольны во всей Коми, уверен Князев. Собеседник агентства встречался с главой республики.

– Он мне поначалу понравился. Вижу, что человек слова, боевой. Но за год его работы у нас ничего хорошего не сделали. Ситуация только ухудшилась. В окружении Уйбы – непонятные люди с материка. Коми – регион сложный. Для управления республикой нужны знающие наш регион люди, компетентные специалисты и, главное, честные и открытые для общения с населением по самым больным вопросам. Чтобы управлять такой инфраструктурой, недостаточно просто поездить туда-сюда, как это делают люди Уйбы. Он, некомпетентный глава региона, набрал в штат к себе таких же управленцев. Немалую роль в этом выборе сыграл его сын Артём Уйба, которого всё же убрали из республики с большим скандалом, – рассказал «Октагон.Северо-Запад» Геннадий Князев.

Он отметил, что подбор команды – личное дело главы республики. Владимир Уйба не подчиняется приказам, принимает решения самостоятельно. В Сыктывкаре, чтобы побольнее уколоть его, намеренно ностальгируют по Вячеславу Гайзеру.

Агрессивное и напуганное большинство

Геннадий Князев подтвердил, что недовольство в Коми Уйбой и его окружением заставляет симпатизировать оппозиционерам, несмотря на то, что внешне местные КПРФ или ЛДПР смотрятся как партии без ярких лидеров. По мнению эксперта, ранее как только в оппозиционном местном поле появлялся яркий человек из Сыктывкара или из родного города этого политика, ему перекрывали кислород, чтобы обезопасить пространство для партии власти.

Похожая ситуация произошла 9 августа. В «Экспресс-газете» вышла статья про лидера коммунистов Коми Олега Михайлова, внешне похожая на заказной компромат. Как считает Князев, местная партия власти поднаторела в политическом «мочилове» оппонентов в медиасфере.

Жертвой грандиозной информационной войны, чей совокупный бюджет был в десятки миллионов рублей, оказался и недавно скончавшийся бывший мэр Воркуты Игорь Шпектор – «патриарх» республики, уважаемый воркутинцами и другими жителями Коми человек.

Он был градоначальником с 1998 по 2007 год, но не состоял ни в одной партии.

– Когда я работал гендиректором «Гало», мне за критические репортажи про чиновников в Воркуте сожгли машину, писали про меня всякие пакости в интернете. Под надуманным предлогом через суд ликвидировали телекомпанию, которая показывала настоящую суть местной корпорации чиновников, ездила по умирающим городам и посёлкам Коми, показывала, в каких ужасных условиях живут там люди… Корреспонденты «Гало» и наши яркие спикеры подверглись запугиванию и дискредитации в соцсетях. Поэтому люди в Коми хоть и не доверяют ЕР, не идут к оппозиционным партиям. Наших оппозиционных ярких лидеров или запугали, или очернили так, что им не верят. В моногородах Коми все у всех на виду. Выскажешь в общественном пространстве своё взвешенное оппозиционное мнение, – не факт, что это останется без последствий. Полной свободой мнений обладают только приезжающие к нам блогеры. Они могут говорить что угодно, им здесь не жить, – пояснил Геннадий Князев.

Дела сильнее лозунгов

Своё мнение на этот счёт корреспонденту «Октагон.Северо-Запад» высказал депутат Госсовета Республики Коми Руслан Магомедов.

– Я единоросс. В прошлом году честно победил на выборах в Госсовет у известного коммуниста Геннадия Горбачёва. Избиратели смотрели на меня не как на единоросса, а как на бизнесмена, который работает в Коми и для Коми, родился и живёт на этой земле, который открыт для общения и для помощи. Порой по два-три месяца не вижусь с семьёй, находясь в рабочих поездках по Коми и за её пределами, – подчеркнул Руслан Магомедов.

По его словам, успех любой партии на выборах зависит от того, насколько у неё хватит сил и средств, чтобы не оставить нуждающихся людей наедине со своими проблемами. Человеческая помощь не имеет партийной окраски.

Артур Приймак