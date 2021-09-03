Акция “Миллион призов” поможет восстановить потребительский спрос – эксперты

Жители российской столицы с 17 по 19 сентября смогут выбрать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-выборы – это, по мнению специалистов, наиболее безопасная и надежная альтернатива традиционному голосованию на избирательных участках. Для участия в ДЭГ необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на сайте mos.ru или в приложениях “Моя

Москва”, “Госуслуги Москвы”.

По инициативе предпринимателей в столице проводится акция “Миллион призов – #ВыбираемВместе”. Среди москвичей, принявших участие в дистанционном голосовании, будут разыграны 250 тысяч различных призов, в том числе, 20 квартир и 100 автомобилей.

Кроме того, участники ДЭГ смогут выиграть сертификаты номиналом до 100 тысяч баллов. Их можно обменять на промокоды до 31 декабря 2021 года и потратить у партнеров программы до 1 апреля

2022 года. Среди партнеров – торговые сети, аптеки, кафе, рестораны, учреждения культуры, магазины цветов, игрушек, одежды и ювелирных украшений.

Эксперты уверены, что акция “Миллион призов” позволит вернуть интерес москвичей к

посещению мест общепита и восстановить спрос в секторе услуг. Более того, такой подход

поможет бизнесу найти новых клиентов.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов РФ Андрей Бунич отметил, что столичная акция направлена на сохранение культуры потребительского поведения. По его мнению, это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда из-за ограничений у людей меняются интересы, то есть акция позволит вернуть их к прежним потребительским стандартам.

“Такие

программы разрабатываются для того, чтобы стимулировать спрос. Приучить людей к

определенным видам услуг и мест. У людей появляется возможность купить товары

или воспользоваться различными услугами, а у компаний появляются новые клиенты”,

– подчеркнул эксперт.

С аналогичным мнением выступает и заместитель директора Института “Центр

развития” Валерий Миронов. По словам эксперта, подобные программы стимулирования спроса очень популярны за рубежом.

“Многие отвыкли от ресторанов и кафе,

привыкли готовить дома. За счет этих сертификатов удастся привлечь людей,

вернуть интерес. Благодаря акции у горожан появится стимул идти уже в

определенное место. Поэтому эта программа позволит восстановить спрос для

сектора услуг”, – отметил Миронов.