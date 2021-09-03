Мнение: Экзамены

В Пентагоне дали понять, что не собираются оказывать военную поддержку силам, которые ведут вооруженную борьбу против движения "Талибан". В Панджшере против талибов ведет борьбу Фронт национального сопротивления Афганистана.

Можно сказать, что это своего рода акт признания Талибана со стороны США. А также вполне трезвая оценка возможностей «Сопротивления». На данном этапе внешних противников у талибов нет. Основные угрозы для них связаны с внутренними противоречиями — в первую очередь это создание балансов в правительстве и его дееспособность. Талибан является довольно рыхлым субъектом, и на предыдущем этапе, когда шла вооруженная борьба с оккупантами, внутренние разногласия были гораздо менее существенными по сравнению с общей и объединяющей угрозой. Теперь угроза перестала существовать, и на первый план выходят различия между разными крыльями. Для страны с высокой долей трайбализма и достаточно высокими разногласиями по линии «город-деревня» они вполне велики.

Проблема как всегда, в выборе дальнейшего проекта развития. Это вопрос стратегический и концептуальный. И пока не победит какой-нибудь один, внутренняя борьба неизбежна.

В этих условиях Штаты очевидно берут тайм-аут и не будут проводить активных действий, пока не определятся в явной форме конфликтующие стороны. При этом нужно понимать, что за Афганистан начали борьбу региональные коалиции: Катар-Турция и Китай-Пакистан. Логика борьбы приведет их к поддержке одного из возникающих крыльев Талибана, Штаты в такой ситуации смогут встать «над схваткой» и оказывать поддержку тому или иному крылу в зависимости от текущей обстановки и текущих интересов. Либо прямую поддержку, либо косвенную через давление на одного из противников. В общем, в положении арбитра у США гораздо больше пространства для маневра.

Ахмад Шах в силу того, что он не легендарный панджшерский лендлорд, а лишь его сын, не имеющий никаких личных заслуг, в этом случае рассматривается весьма скептически. Он должен вначале доказать собственную дееспособность и авторитет, а лишь затем рассчитывать на чью-либо поддержку. Все авансы ему выданы, включая и собственных сторонников, но если у него не будет ощутимого результата, он так и останется сыном своего отца и не более того.

Строго говоря, Масуд Кабулу не помеха, поэтому стратегического резона любой ценой победить его у Талибана нет. Единственное, чем он может стать полезным — это в качестве «утилизатора» для непримиримых, которые есть в каждой из сторон конфликта, которые воюют всю жизнь и к мирной жизни не готовы. Наличие такой «энтропийной ямы» – вещь полезная во всех отношениях. В свое время иранские аятоллы сожгли избыточный революционный потенциал в ирано-иракской войне и снизили социальную температуру в стране до управляемых значений. Для талибов переход к мирной жизни тоже потребует решить вопрос с непримиримыми, а потому наличие «Сопротивления» может оказаться для них вполне приемлемым.

В любом случае пока у Ахмада Масуда позиция не слишком хороша — он теряет при любом очевидном выборе. Если, конечно, не найдет какой-то третий, нетривиальный. Вот это и станет его экзаменом на лидерство и самостоятельный статус.

Любопытно, но это же и экзамен для Талибана. Как именно его лидеры сумеют решить не слишком сложную для себя проблему Масуда. Грубо и в лоб или более изящно и непрямо. И в том, и в другом случае можно будет делать выводы.

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