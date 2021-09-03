 

Путин призвал не политизировать тему происхождения коронавируса

03.09.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума призвал не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией.

«Узнать причины того или иного явления, истоки, это правильно. Только неправильно политизировать. Когда начинается политизация, тогда сразу понижается доверие к выводам, которые делают на основе политизированного подхода, потому что сразу возникает ощущение того, что мы далеко от истины. Надо все эти исследования делать на основе объективных материалов», – сообщил он, передает ТАСС.

Президент также добавил, что высокоразвитые страны, производящие вакцины против коронавируса, мало делают для того, чтобы в целом защитить все человечество от пандемии. «Возможностями вакцинации сегодня пользуются в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество», – сказал российский лидер.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума указал, что Китай призывает бороться с попытками политизации темы вакцин и происхождения коронавируса. «Мы должны поддерживать усилия друг друга в борьбе с пандемией, наращивать сотрудничество в разработке и производстве вакцин в качестве глобального общественного блага, решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса, совместными усилиями стараться создать общество здравоохранения для всего человечества», – сказал он.

На прошлой неделе Американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Из документа следует, что разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, как утверждается, продолжает препятствовать расследованию, так как, по их мнению, боится возможных выводов расследования. Китайское посольство в Вашингтоне раскритиковало доклад.



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