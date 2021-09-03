 

Путин назвал ситуацию в Афганистане катастрофой

03.09.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПоложение афганцев, работавших на коллективный Запад во главе с Ваишнгтоном, а также в целом обстановка в республике после вывода американских войск катастрофичны, сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы – люди очень прагматичные – истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», – указал глава государства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. «Если демократия нужна какому-то народу, народ придет к этому сам, не нужно этого делать насильственными способами», – добавил Путин.

Глава государстваа также напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет. «Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет. Если бы Советский Союз на излете своего существования не перестал бы оказывать хотя бы экономическую помощь, еще неизвестно, как бы складывалась ситуация в самом Афганистане», – отметил Путин.

«Может быть, противоборствующим силам удалась бы о чем-то договориться», – добавил он.

Отвечая на вопрос, кто будет отвечать за порядок в мире, если США отказываются от функции «всемирного полицейского», президент указал, что «за порядок в мире должна отвечать Организация Объединенных Наций. И ее Совет Безопасности. В том числе, в лице постоянных пяти членов (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания)».

Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.  

США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.



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