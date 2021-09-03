 

В Общественной палате объяснили задачи Альянса по защите детей в интернете

03.09.2021, 12:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Нужно создать в Сети такую конкурирующую среду, чтобы между полезным и вредным контентом ребенок выбрал первый вариант», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Павел Пожигайло. Ранее российские ИТ-гиганты учредили Альянс по защите детей в цифровой среде, предполагающий ограничение противоправной информации и вредного контента.

«Инициатива однозначно хорошая, по крайней мере это следует из заявленных целей. Вопрос заключается в том, как ее эффективно реализовать», – отметил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

По его словам, когда ребенок заходит в интернет, ему предоставляется на выбор разный контент. «Поэтому первое, что нужно сделать – это создать мотивацию, которая победит его желание уйти в игры или другие не очень хорошие направления, – отметил Пожигайло. – В этом смысле мне вспоминается Буратино и то, как по пути в школу, он убежал в театр, продав «Азбуку» и куртку. Ребенок, который заходит в интернет, в какой-то мере тот же Буратино, поэтому важно сделать так, чтобы между полезным и вредным контентом ребенок выбрал первый вариант».

Также эксперт считает необходимым ограничить рекламу в детском сегменте интернета. «Говорят, что электронный дневник – очень хорошая штука, но прежде чем добраться до него, ребенка могут отвлечь всевозможные рекламные ролики, – полагает он. – Поэтому необходимо ее как-то ограничить. Но здесь проблема в том, что она приносит очень большие деньги. В связи с этим было бы хорошо, если бы ИТ-компаниям удалось ограничить хотя бы вредные направления рекламы».

Кроме того, важно блокировать те сайты, которые недопустимы для просмотра детьми. «Это может быть контент, связанный с эротикой, суицидами и какими-то опасными сообществами», – указал Пожигайло. «В целом я очень приветствую эту инициативу и надеюсь, что ее получится реализовать. Если Альянсу будет нужна какая-то помощь, то мы все должны его поддержать, потому что речь идет о наших с вами детях», – заключил собеседник.

Напомним, хартию о безопасности детей в среду подписали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «Мегафон», МТС и «Вымпелком».

За церемонией наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин. «Содержание виртуального, цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей, в этой сфере они должны быть надежно защищены. И очевидно, что усилий государства, только законов и только нормативных актов уже недостаточно. Принципиально важно, чтобы общество, сам бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность», – цитирует Путина ТАСС.

Предполагается, что российский бизнес в Сети будет самостоятельно выявлять и ограничивать вредный для детей и противоправный контент. Компании будут обмениваться опытом и разработками по этой теме.

В мае первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая в ходе 25-го юбилейного Российского интернет-форума, напомнил: специфика защиты детей – сфера, где помимо рациональных и юридических норм и требований, есть еще морально-этические. «Появилась мысль о том, чтобы сформировать какую-то общественную саморегулируемую организацию», – сообщил тогда Кириенко.

В Роскомнадзоре одобрили создание Альянса и пообещали его участникам поддержку. В ведомстве напомнили, что в РФ более 17,5 млн молодых людей в возрасте от 12 до 24 лет являются активными пользователями Сети. «Объемы информации, размещаемой в интернете, растут в геометрической прогрессии, поэтому в решении этого вопроса необходимо активное участие бизнеса», – приводит «Российская газета» сообщение Роскомнадзора.



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