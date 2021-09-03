Вычислили по маникюру – Личное мнение

Беленькая Тиматева-Шишкова считает, что бабка Симона лучше воспитает дочку, чем она сама. Тёмненькая Тиматева-Решетова пытается заставить отца вернуться ребёнком.

А Тимуру Юнусову можно лишь позавидовать. Как я и предсказывала, следующей Тиматевой оказалась беленькая:



Фото: Соцсети

Ну, как угадала? Сначала была беленькая. Затем тёмненькая. Теперь нужна снова беленькая — для разнообразия.

Не с рыжей ведь связываться!

Фанаты Тимурки вычислили по маникюру, с кем это он отдыхает на греческом острове.

Счастливой избранницей оказалась модель Александра — симпатичнейшая и молоденькая девчушка из Киева. И имя хорошее — как у Хюррем до взятия в плен, и место рождения — тоже, как у Роксоланы.

Всё совпало, как в восточной сказке. Миниатюрный рэппер. Худенькая и высокая девушка. А что, имеют право! Шоу Холостяк закончилось, Сафарова вместе со своими миниатюрными ручками может быть свободна.

В гаремах падишаха была традиция: как только наложница рожает, её выгоняют из постели султана. Всё, мол, родила — гуляй, Вася. Воспитывай ребёнка, получай довольствие, как исполнившая свой долг женщина.

Иди сюда следующая — будем с тобой генофондиться.

Умная бы женщина давно просекла, что если хочешь задержаться возле Тимурки подольше, рожать не нужно. У Александры есть все шансы на это — Юнусов уже немолод, и если потянуть с родами лет 5-7, то потом её могут и вовсе не выгнать из райских кущ. Лениво будет.

Станут ходить на презентации так: Тимур и Александра рядышком. По бокам — Шишкова и Решетова с детьми. Очень жду этой фотографии.

Нравится вам Тиматева Александра?

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