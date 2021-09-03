Депутат Госдумы раскритиковал россиян за тягу к дешёвым автомобилям

Депутат Госдумы Василий Овсянников раскритиковал граждан России за повальное желание ездить на недорогих автомобилях. Именно этот факт, по мнению народного избранника, тормозит развитие страны.

«Смотришь на статистику продаж авторынка, а там на первом месте «Гранта» – автомобиль, скажем прямо, для нищебродов: отечественный и некачественный. И конечно никто его не будет делать лучше, ведь и так берут хорошо. И ладно бы на таком ездили, например, в сельской местности. Ну а на чём ездят в столице: на всяких нищебродских Kia Rio, «Солярисах», китайцах, импортном ширпотребе вроде «Шкоды» и «Фольксвагена». Люди сами не хотят себя уважать. Как их уважать нам – депутатам?» – задался вопросом парламентарий.

По его словам, россиянам давно пора перейти на более современные и дорогие автомобили и не позорить страну перед всем цивилизованным миром.

«Мне прямо перед европейскими коллегами неудобно. Ну даже если предположить, что нет у тебя денег совсем, возьми в кредит BMW или Audi. Можно Tesla, это хотя бы современно», – заключил Овсянников.

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