 

Депутат Госдумы раскритиковал россиян за тягу к дешёвым автомобилям

03.09.2021, 12:31, Разное
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Депутат Госдумы Василий Овсянников раскритиковал граждан России за повальное желание ездить на недорогих автомобилях. Именно этот факт, по мнению народного избранника, тормозит развитие страны.

«Смотришь на статистику продаж авторынка, а там на первом месте «Гранта» – автомобиль, скажем прямо, для нищебродов: отечественный и некачественный. И конечно никто его не будет делать лучше, ведь и так берут хорошо. И ладно бы на таком ездили, например, в сельской местности. Ну а на чём ездят в столице: на всяких нищебродских Kia Rio, «Солярисах», китайцах, импортном ширпотребе вроде «Шкоды» и «Фольксвагена». Люди сами не хотят себя уважать. Как их уважать нам – депутатам?» – задался вопросом парламентарий.

По его словам, россиянам давно пора перейти на более современные и дорогие автомобили и не позорить страну перед всем цивилизованным миром.

«Мне прямо перед европейскими коллегами неудобно. Ну даже если предположить, что нет у тебя денег совсем, возьми в кредит BMW или Audi. Можно Tesla, это хотя бы современно», – заключил Овсянников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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